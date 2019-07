Spider-Man: Far From Home comprueba teoría de Fan de Endgame.|

Luego de lo ocurrido con Avengers: Endgame los seguidores de Marvel Studios se ha visto sorprendidos, luego de que las personas fueran borradas por Thanos, por lo que Peter Parker tuvo que regresar a su vida cotidiana. Pero los fans han demostrado algo extraño en la escena del epílogo.

En la reciente película Spider-Man: Far From Home, Nick Fury parece un poco incompetente y es ignorado por Peter Parkre, pero de igual manera es manipulado por Mysterio al mismo tiempo; pero en la escena de los créditos se revela el motivo de dichas acciones. Revelando que no es Nick Fury, sino es Skrull Talos haciéndose pasar por Fury.

La escena continúa revelando que Talos lo está haciendo con el permiso del verdadero, ya que el ex jefe de SHIELD está en el espacio. Fury le dijo a Talos que estuviera al tanto de Spider-Man, lo que provocó que la situación con Beck se saliera de control.

Esta situación ha creado que los fans afirmen que vieron en los Avengers: Endgame a Talos, algo que empieza a crear la teoría de que el Universo Marvel se encuentra preparando todo para que pronto salga a la luz Secret Invasion, evento que los Skrull se encuentran invadiendo la Tierra.

Las figuras clave dentro del Universo Marvel podrían haber sido reemplazadas por agentes durmientes del Imperio Skrull. Una posible invasión de skrulls está en el horizonte, cuyas semillas se plantaron durante la guerra de Kree contra Skrull. De momento no se ha sabido nada referente a lo que tiene planeado Marvel para la Fase 4, pero para la mayoría de los seguidores del dicho universo deja un buen sabor de boca por lo emocionante que podrían resultar en un futuro las películas de MCU.

