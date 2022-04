Spider-Man: Across the Spider-Verse retrasa su fecha de estreno

Los fans tendrán que esperar aún más para ver esta cinta/Foto: The Hollywood Reporter

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una de las películas de Sony y Marvel más esperadas por los fanáticos ahora tiene nueva fecha de estreno. El estudio ha anunciado que el lanzamiento de este filme animado será retrasado, por lo que ya no llegará a los cines el próximo 7 de octubre de 2022, como estaba planeado.

La película Spider-Man: Across the Spider-Verse ahora se estrenará hasta el 2 de junio de 2023, por lo que los fans tendrán que esperar más de un año para poder ver esta cinta que supuestamente estará dividida en dos partes.

La compañía también confirmó que aunque "Parte 1" fue eliminada del título de esta película, sigue siendo una experiencia dividida en dos, y por lo tanto, la parte 2 de Across the Spider-Verse llegará el 29 de marzo de 2024.

Sinopsis de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte 1)

“Regresa Miles Morales, el joven que adquiere superpoderes tras ser picado por una araña. Junto con el resto de Spider-Man procedentes de distintos universos, Morales compaginará su rutina de adolescente en el instituto con patrullar la ciudad y perseguir a villanos”, dice la sinopsis de la Parte 1 del filme, en el portal SensaCine.

Cabe destacar que Spider-Man: Across the Spider-Verse es una continuación de la cinta galardonada Spider-Man: into the Spider-Verse, la cual se ha convertido en una de las favoritas de los fieles admiradores del Hombre Araña, como hemos dicho en La Verdad Noticias.

Sony también anuncia fechas de estreno de Madame Web y The Equalizer 3

Estos es lo que Sony estrenará hasta 2023/Foto: Best Movie

Además de los cambios en la versión animada de Spider-Man, Sony también reveló fechas de lanzamiento para otras películas como Madame Web y The Equalizer 3.

Madame Web, que es un spinoff de Spider-Man y es descrita como la historia de origen de una clarividente con habilidades psíquicas protagonizada por Dakota Johnson, está programada para estrenarse el 7 de julio de 2023.

Mientras que The Equalizer 3, protagonizada por Denzel Washington, llegará a los cines el 1 de septiembre de 2023. Aún no se sabe por qué decidieron retrasar tanto el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

