Spider-Man 4 podría ser dirigida por Sam Raimi si se cumple una condición

¿Spider-Man 4 podría tener como director a Sam Raimi? El cineasta declaró que sí le gustaría regresar a dirigir la saga de filmes que estrenó su tercera parte en 2007, pero tendrían que cumplir con una condición: que el actor Tobey Maguire vuelva a ser el protagonista.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, recientemente Sam Raimi tuvo bajo su dirección la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y con ello, el director ahora es parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Además, Raimi quedó encantado con la película Spider-Man: No Way Home, ante el encuentro entre Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield. Por lo que el director estaría dispuesto a realizar una cuarta película del Hombre Araña, pero en un universo alterno al de Holland, quien actualmente es el que personifica a Pete Parker.

Sam Raimi quiere a Tobey Maguire protagonizando Spider-Man 4

Los fanáticos del superhéroe arácnido han recordado que no es ningún secreto el hecho de que hay borradores y mucho material avanzado para empezar a rodar la cuarta película del Spider-Man de Raimi.

Hasta trascendió que se pensó en Misterio, interpretado con Jake Gyllenhall, como el villano de la entrega cinematográfica. Pero el proyecto quedó solo en el papel y nunca se pudo desarrollar a lo largo de dos décadas.

San Raimi ha dicho que está dispuesto a filmar “Spider-Man” 4 pero con la condición de que Tobey Maguire tenga el papel principal. Esto lo declaró el cineasta en una entrevista con Los Angeles Times, donde dijo que le gustó “No Way Home” y que “ama” a Holland como Spider-Man.

Pero que una cuarta entrega de su personaje arácnido sólo puede ser estelarizada por Maguire: “(...) Si hiciera una película de Spider-Man, probablemente tendría que ser con Tobey o me rompería el cuello”, dijo, rematando con una broma.

No habrá pronto Spider-Man 4 con Tom Holland

Por otro lado, los fanáticos del Universo de Marvel quedaron sorprendidos con la reciente entrevista que brindó el actor Tom Holland al portal CinePOP, donde reveló que se tomará un descanso en el cine. “Voy a grabar una programa de televisión para Apple, por lo que estoy muy contento. Es un reto muy grande”, indicó.

Si bien no quiso dar mayores detalles al respecto, sostuvo que tras concluir con esa serie se alejará de las cámaras y sets de grabación. “Puedo decir con seguridad que después de que termine esa serie, me tomaré un descanso”, agregó.

Por lo tanto, no habrá pronto una cuarta película del Spider-Man de Holland, lo que significa que Sam Raimi sí tendría una oportunidad de hacer una cuarta cinta de su saga, aunque por ahora no se sabe si Maguire aceptaría.

