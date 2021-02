Spider-Man 3: Tom Holland confiesa que NO ESTARÁN Andrew Garfield y Tobey Maguire

Tom Holland niega firmemente los rumores de que Tobey Maguire y Andrew Garfield repiten sus papeles como Spider-Man de las franquicias anteriores de películas de Spider-Man para su Spider-Man 3 ambientado en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La película, que es una aventura conjunta entre Sony Pictures y Marvel Studios, ha sido objeto de rumores, informes y especulaciones durante meses, ya que el mundo cinematográfico de Marvel está listo para abrir un multiverso.

Con Jamie Foxx y Alfred Molina de origen más confiable como parte de la película (en un caso, un actor lo ha confirmado), los rumores de Maguire y Garfield siguen siendo vagos. Holanda ahora los está cerrando.

Holland actualmente está haciendo sus rondas para promover Cherry, una película que es drásticamente diferente de su trabajo de Marvel, pero que lo reúne con los directores de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame Anthony Russo y Joe Russo, no obstante.

Tom Holland asegura que Spider-Man 3 sólo tendrá a un Hombre Araña

Al promover el próximo lanzamiento de la película, inevitablemente ha estado respondiendo preguntas sobre el próximo trío de Spidey. Ahora, se le ha preguntado directamente si protagoniza junto a otros actores de Spider-Man.

"No, no, no aparecerán en esta película", le dice Holland a Esquire.

"A menos que me hayan ocultado la información más grande, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero de momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo", dijo el actor.

Si bien la reacción de los fanáticos de Marvel será afirmar que Holland está mintiendo (no sería la primera vez que un actor hiciera esto como un medio para preservar un secreto o spoiler).

Tom ha dicho que sus predecesores no estarán en la próxima cinta del MCU. Algo que ha dejado tristes e intrigados a los fans/Foto: Digital Spy

Tom Holland también admite que los títulos de Marvel hacen un esfuerzo por desviar la atención. Esta es una táctica para evitar que tengan tanta información que la divulguen a la prensa o los fanáticos, como lo hizo Mark Ruffalo antes de Avengers: Infinity War.

Cuando reveló que la mitad de los personajes mueren aproximadamente un año antes del lanzamiento de la película.

“Lo hacen todo el tiempo”, explicó Holland. “En [Endgame], la escena del funeral de Robert Downey Jr., durante mucho tiempo tuve la impresión de que era una boda. Estoy 100 por ciento seguro de que todavía me están engañando".

Ahora, todos nos quedamos preguntándonos, si él está seguro de que lo están engañando acerca de que los otros actores no están en la película, ¿entonces sí lo están? Cualquiera que sea el caso, sería mejor dejarlo como una sorpresa para la película, si eso es posible.

¿Crees que Tom Holland esté diciendo la verdad sobre el multiverso de Spider-Man 3? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

