Spider-Man 3: Jamie Foxx regresará como Electro en la versión de MCU ¡Increíble!

¡El live-action de Spider-Verse finalmente se está formando! Después de que J. Jonah Jameson de JK Simmons dio el salto al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en Spider-Man: Far From Home, parece que Jamie Foxx es el próximo actor de Spidey en volver a unirse a la franquicia.

Electro de Foox, uno de los villanos de The Amazing Spider-Man 2, se unirá a las filas del MCU en la próxima película de Spider-Man de Marvel y Sony.

Según The Hollywood Reporter, Foxx está en conversaciones finales para interpretar a Electro una vez más, esta vez frente a Tom Holland en el MCU. En este momento, no se sabe exactamente cómo aparecerá el personaje de Foxx en la nueva película de Spider-Man, o si será la misma versión que interpretó en la segunda película de Andrew Garfield Spider-Man.

Aun no se sabe si interpretara la misma versión de Electro en la nueva película de Spider-Man

El multiverso del MCU se está tratando, gracias a Avengers: Endgame y la próxima secuela de Doctor Strange, por lo que es lógico que el Electro que Foxx jugó en The Amazing Spider-Man 2 podría hacer un salto directo entre universos.

¿Qué papel tendrá Jamie Foox en Spider-Man 3?

Sin embargo, dadas todas las complicaciones que se derivarían de múltiples Spider-Man, y el odio severo que recibió el diseño de Electro en 2014, tendría sentido que Jamie Foxx simplemente interpretara una nueva versión del personaje.

Simmons apareció como J. Jonah Jameson al final de Spider-Man: Far From Home y realmente abrió las posibilidades para que los personajes anteriores de Spider-Man regresaran. Por ahora, sin embargo, no hay otros anuncios de casting sobre personajes que regresan.

Todo parece indicar que Jamie Foox volverá a interpretara Electro en Spider-Man

Holland volverá a interpretar a Peter Parker/ Spider-Man en la próxima película, dirigida por Jon Watts. También está listo para regresar el elenco principal de Zendaya, Jacob Batalan, Marisa Tomei y Tony Revolori. No sería sorprendente ver a Simmons aparecer como Jameson una vez más, especialmente porque él es el responsable de revelar la verdadera identidad de Spider-Man al mundo.

¿Estás esperando ver a Jamie Foxx unirse al MCU como Electro? ¿Qué otros personajes de la película Spider-Man te gustaría que regresaran? ¡Háznoslo saber en los comentarios!

Spider-Man 3, que actualmente no tiene título, llegará a los cines el 5 de noviembre de 2021. Por supuesto, dada la pandemia en curso, eso podría cambiar en los próximos meses.