Spider-Man 3: Elenco anuncia el nombre real de la película y cuándo se estrena

Spider-Man 3 reveló su título oficial como Spider-Man: No Way Home el miércoles, pero también hizo una promesa al final del video que lo reveló.

Después de que Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya abandonaron la oficina de producción y el título de Spider-Man: No Way Home se vio en una pizarra (junto con más de una docena de títulos rechazados), el logotipo oficial de la película Spider-Man: No Way Home tomó la pantalla.

Fue complementado con un subtexto: "SOLO EN CINES ESTA NAVIDAD". A medida que los cines de todo el mundo buscan recuperarse, esta es una nota importante para la película Spider-Man.

Como resultado de la pandemia global que comenzó en 2020, los cines han tenido que cerrar sus puertas y muchos títulos han tenido que cambiar sus fechas de estreno para encontrar un momento para jugar de forma segura en los cines.

Las películas que se lanzaron desde marzo de 2020 han intentado nuevas estrategias de lanzamiento. Algunos han debutado exclusivamente en pago por ver, en servicios de transmisión o en una combinación de reproducción en cines donde los cines están abiertos y a través de medios de visualización en casa.

Con esta etiqueta en la revelación del título de Spider-Man 3, Sony y Marvel Studios han enviado un mensaje claro de que definitivamente no lanzarán Spider-Man 3 a través de ninguna plataforma a pedido o de transmisión.

¡Vea el video que revela el título en el tuit a continuación!

Spider-Man: No Way Home y otras películas de Marvel llegarán al cine

La próxima gran película de gran éxito en el calendario de estrenos del cine que no tiene ningún plan de transmisión o bajo demanda es Black Widow.

El título de Marvel Studios está programado para principios de mayo. En el calendario de películas de Marvel Cinematic Universe, a Black Widow le siguen Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos en julio y Eternals en noviembre.

Venom de Sony: Let There Be Carnage también está programado para el 25 de junio, aunque no está claro si la historia de esa película se conectará con la de Spider-Man: No Way Home.

La película del Hombre Araña sí llegará a los cines, a pesar de la pandemia/Foto: Cine más Cómics

La conclusión aquí es que los títulos de Marvel muestran que no hay interés en lanzarlos en un servicio de transmisión o bajo demanda, especialmente desde la perspectiva de Sony. ¿Te gustó el nuevo título oficial de Spider-Man 3? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

