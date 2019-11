Spice Girls rechazaron un dúo con Adele porque creyeron que las opacaría

Tanto Adele como las Spice Girls son cantantes británicas que han tenido rotundo éxito en su vida, y es que el quinteto (bueno, ahora cuarteto sin Victoria Beckham) tuvo un gran regreso a los escenarios con su gira del reencuentro, donde llenaron 13 conciertos en reino unido a mediados de este año.

Una de las más emocionadas por el regreso de las Spice Girls fue Adele, quien desde que se anunció que la banda noventera se reuniría, fue una de las primeras en expresar su felicidad, y en amenazar con asistir a su concierto.

Tal parece que el afán de Adele era tanto que hasta propuso hacer una colaboración con las Spice, se trataría de la canción “2 become 1”, al menos eso fue lo que relató Melanie C, integrante de las Spice Girls, para una entrevista con el diario The Sun.

"Escuché un rumor acerca de que ella quería acompañarnos sobre el escenario para interpretar 2 Become 1, pero nosotras nos negamos. A ver, ¿quién querría cantar en directo junto a Adele?”, Resaltó Mel C.

Vale la pena resaltar que no lo dijo en mal plan, sino que, por el contrario, la razón por la que no querían cantar con Adele, es que conocen el talento que tiene la cantante, y siendo una noche tan especial para las Spice Girls su último concierto del reencuentro, no querrían que Adele se llevara las miradas.

La gira del reencuentro de las Spice Girls fue un evento que causó conmoción a nivel mundial, y, de hecho, las chicas están pensando en trasladar dicha gira a Latinoamérica, Estados Unidos, e incluso Asía, pues claramente hay muchos fans que se quedaron con las ganas de verles interpretar sus más grandes éxitos.

