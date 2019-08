Spice Girls prepara nuevo disco ¿Con Victoria Beckham?

Se ha dado a conocer por parte del portal Mirror que el grupo de las Spice Girls están trabajando en un nuevo material discográfico para sus seguidores, por ahora solamente eso es lo que se sabe y se desconoce si Mel B., Geri Horner, Mel C. y Emma Bunton están preparando nuevas canciones o será un álbum completo.

El último material que sacaron las Spice Girls fue el álbum que llevó por nombre ‘Forever’ y se lanzó en el año 2000, en ese momento no estuvo en el tour de 13 ciudades Gery Horner. En lo que puede ser el regreso del afamado grup inglés, de momento no se sabe si se contará con la presencia de Victoria Beckham; algo que a los fans de este exitoso grupo musical podría no gustar; pues anhelan volver a las cinco integrantes juntas como lo fue en sus inicios.

"Han estado trabajando en Londres para reunir sus pensamientos y comenzar a grabar material nuevo. Es muy emocionante y apenas está en las primeras etapas pero está sucediendo. También han estado en contacto con Victoria para ver si ella puede estar involucrada". Así lo dieron a conocer las fuentes cercanas a dicho portal.

Spice Girls buscan volver a la escena musical y convencer a Victoria Beckham

Aunque previamente las celebridades habían dicho que era poco probable que realizar nueva música juntas, Bunton reveló en febrero que en realidad mantenían las puertas abiertas para poder continuar con el grupo que logró cautivar en los años noventa.

"Después de la gira, tal vez. Siempre estamos como: '¿Y qué sigue?'. ¿Quién sabe?", comentó.

De igual manera se ha sabido que las Spices Girls mantienen conversaciones para realizar una residencia en la ciudad de Las Vegas, aunque por ahora no se han revelado muchos detalles al respecto y no han dado a conocer si se efectuará dicha situación.

