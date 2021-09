Spice Girls estrenarán canciones inéditas de su álbum debut "Spice"

Las Spice Girls van a estrenar canciones inéditas con el lanzamiento de una versión extendida del álbum debut “Spice” en octubre de este año. El disco se “reestrenará” para conmemorar los 25 años de la producción discográfica, desde que fue presentada en 1996.

Este proyecto musical tendrá demos y temas inéditos, además de los ya recordados éxitos como "Wannabe" o "2 become 1". Dicha información fue compartida en las redes sociales de la agrupación inglesa.

Donde además, Spice Girls celebrará los 25 años de la banda con una colección limitada de vinilos y casetes, ya disponibles en preventa, con carátulas personalizadas para cada una de las integrantes: Scary, Posh, Baby, Ginger y Sporty.

¿Cuál fue la primera canción de las Spice Girls?

Durante el verano de 1996, la agrupación de chicas estrenó su primera canción titulada "Wannabe", una atrevida carta de presentación que marcó la pauta de los demás temas de su estelar álbum debut, el cual tuvo más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Por lo tanto, con los 25 años de Wannabe, el grupo aspira a reavivar el furor que causó entre el público de los 90 con la nueva edición ampliada, los vinilos y los casetes anunciados este miércoles, que saldrán a la luz el próximo 29 de octubre.

“Spice” fue estrenado el 4 de noviembre de 1996, y tenía otros hits musicales como "Say You'll Be There", "Who Do You Think You Are", “Mama”, entre otros.

¿Quiénes son las integrantes de las Spice Girls?

Las Spice son una de las bandas de chicas más famosas incluso hasta la actualidad/Foto: Vogue

Las integrantes de las Spice Girls son cinco: Geri Halliwell “Ginger Spice”, Melanie C “Sporty Spice”, Victoria Beckham “Posh Spice”, Melanie B “Scary Spice” y Emma Bunton “Baby Spice”. Sin embargo, en el caso de Victoria, ella no ha participado en todos los eventos de reencuentro de la agrupación.

Como te informamos en La Verdad Noticias, durante julio, el grupo de las Spice Girls lanzó un casete y un vinilo con el tema inédito "Feed your love", la canción original, una versión remix y una versión demo para comenzar a celebrar el cuarto de siglo de su álbum.

