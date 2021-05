Han pasado casi 25 años desde que Spice Girls, el exitoso grupo británico conformado por Geri Halliwell, Melanie C, Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton, estrenó la película ‘Spice World: The Movie’ en las salas de cine. Por motivos de aniversario, las chicas han comenzado a negociar la realización de una secuela, así lo reveló el diario The Sun.

De acuerdo a información revelada por el popular diario británico, misma que La Verdad Noticias trae para ti, las cinco integrantes ya se han puesto en contacto con un guionista para realizar una nueva producción de esta emblemática película lanzada en 1997, la cual se posiciona como la más taquillera de un grupo musical en la historia del cine.

The Sun reveló que una secuela de 'Spice World: The Movie' está en camino.

Recordemos que esta cinta relata como Geri Halliwell, Melanie C, la hoy empresaria Victoria Beckham, Melanie B y Emma Bunton dar su primer concierto en el Royal Albert Hall. También es posible ver las insólitas aventuras que vivieron las cinco integrantes días antes como apariciones en televisión, ensayos y encuentros con la prensa y los fans.

Hasta el momento no se tienen más detalles de la secuela de ‘Spice World: The Movie’, pero la noticia no ha pasado desapercibida para los fieles fanáticos de la agrupación, quienes están ansiosos por que se concrete el proyecto y así volver a verlas en la pantalla grande.

¿Quiénes son las Spice Girls?

La agrupación se formó en 1994 y es considerada una de las primeras banda de chicas en el mundo de la música pop; su popularidad logró que vendieran más de cien millones de discos en todo el mundo y además se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes de la década de los noventas.

Uno de sus temas más conocidos es ‘Wannabe’, pero también se le atribuyen éxitos como ‘Viva Forever’, ‘Stop’ y el tema ‘Spice Up Your Life’, entre otros. Tras una primera disolución en 2001, las Spice Girls han sorprendido a los fanáticos con diversos encuentros, mismos que gozan del mismo éxito que obtuvieron un par de décadas atrás.

Fotografías: Redes Sociales