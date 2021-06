Spice Girls celebran 25 años de la banda con EP de Wannabe

Las Spice Girls son, por excelencia, la Girl Band más exitosa de todos los tiempos, las cantantes británicas llegaron a mediados de los noventas a darle identidad a todas las jóvenes de la época, y a 25 años de haber conformado la banda, su música ha llegado incluso a nuevas generaciones.

Tal es el caso que, después de su disolución a principios de los dosmiles, las chicas se han reunido en 2 ocasiones causando las lágrimas de sus seguidores. La primera en los juegos olímpicos de Londres, donde interpretaron sus éxitos Wannabe y Spice up your life.

Y la segunda fue en 2019, con una corta gira de conciertos por todo reino unido, y a donde acudieron personas de todo el mundo, dando como resultado un espectáculo muy especial para todos los que tuvieron la fortuna de acudir a los conciertos.

Ahora, dos años después de haber dado su último concierto en el estadio wembley de Londres han regresado con una gran sorpresa para sus fans.

Celebran 25 años de Wannabe

Para conmemorar su gran éxito, el grupo conformado por Emma Bunton, Melanie C, Melanie B, Geri Halliwell y Victoria Beckham lanzará una edición especial en formato “E.P.”

En este nuevo disco se incluirá a la versión original pero también con un remix del sencillo.

La sorpresa más grande es que las cantantes sacarán una nueva canción llamada “Feed Your Love”, la cual estará incluida en el EP, y que es nunca antes revelada.

Incluso contará con la participación de Victoria Beckham, quien estuvo ausente en la gira de la banda en el año 2019.

Aún se sabe muy poco de la canción nueva, sin embargo, al parecer estará compuesta por los mismos escritores de Wannabe, pero será una canción lenta, aunque “Muy picante” al estilo Spice.

Victoria Beckham regresa a la banda

Victoria Beckham está lita para ser nuevamente una Spice

No solo contaremos con la participación de Beckham en la grabación de la pista nueva, sino que además está con todo portando la merch oficial de la banda, pues a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un video en el que se ve a la intérprete con su camiseta con la frase “Proud and Wanna Be your lover”.

En el mismo video aparecen el resto de las integrantes de la mítica banda inglesa con la misma camiseta, por lo que para todas las fans de las Spice, podemos estar seguras y seguras de que es un gran momento para ser seguidores de la banda.

