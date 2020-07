Spencer Grammer hija del actor de Frasier acuchillada en restaurante de New York

La actriz, Spencer Grammer, hija del actor de "Frasier", Kelsey Grammer, fue acuchillada al tratar de terminar una pelea afuera del restaurante East Village.

Spencer Grammer fue cortada en el brazo tratando de evitar que un hombre borracho peleara con los trabajadores en un restaurante de East Village, dijo la policía local.

La estrella de "Rick and Morty" estaba cenando en el patio exterior con un amigo, identificado por fuentes como Jan Mueller de 31 años, en el restaurante The Black Ant en Second Ave. cerca de E. 4th St. alrededor de las 11:45 p.m. del viernes, cuando un hombre ebrio se acercó y exigió que lo sirvieran.

Spencer Grammer nunca participó en "Frasier" con su padre

Cuando los trabajadores del restaurante se negaron, comenzó a discutir con ellos. Spencer Grammer de 36 años, y Mueller intentaron calmar la situación, pero el borracho arremetió contra la pareja.

Spencer Grammer recibió un corte en el brazo, aunque inicialmente pensó que fue golpeada por una silla, dijeron fuentes policiales. Mueller fue cortado en la espalda.

El asaltante se escapó y no se han hecho arrestos. Spencer Grammer y Mueller fueron llevados al Hospital Bellevue, donde fueron atendidos y dados de alta.

¿Quién es Spencer Grammer?

Spencer Grammer ha aparecido en programas como "Chicago PD", "Scorpion" y la serie CBS All Access "Tell Me A Story". Actualmente presta sus voz para la popular serie animada "Rick and Morty", donde interpreta a Summer Smith.

Su primer trabajo como actriz fue en 1992 cuando interpretó a una "niña pequeña" junto a su padre en "Cheers", según su perfil de IMDB.

Aquí hay 5 cosas que debes saber sobre Spencer Grammer.

1.- Papá famoso: Spencer Grammer es la hija del galardonado actor Kelsey Grammer, conocido principalmente por su trabajo en las comedias de televisión Cheers y Frasier. Fue nombrada en honor a su tía paterna que fue asesinada en 1975.

2.- Muchos hermanos: Sus reuniones familiares deben ser masivas en este momento, ya que no tiene uno, ni dos, ni tres, sino seis medio hermanos paternos divididos en tres. Ella también tiene un medio hermano materno llamado Madison del lado de su madre Doreen Alderman.

3.- Gran oportunidad: Spencer Grammer atrapó el error de actuación al igual que su padre. Su primer gran papel sucedió en la serie de ABC Family, Greek, que duró cuatro temporadas a partir de 2007.

4.- Otro trabajo: También prestó su voz al aclamado Rick & Morty, donde interpreta al personaje de Summer Smith. Ella ha estado haciendo esto desde 2013.

5.- Vida personal: Spencer Grammer se casó con el bombero James Hesketh en febrero de 2011. Comparten un hijo juntos, un hijo llamado Emmett Emmanual Hesketh. Ella solicitó el divorcio de James en noviembre de 2017.