Space Jam: así lucen hoy los actores de la primera película

Sin duda una película que marcó la década de los noventas fue Space Jam, protagonizada por quien fue considerado uno de los mejores basquetbolistas: Michael Jordan. Han pasado varios años y ahora ha llegado un remake del filme, ahora protagonizado por LeBron James. En este marco en La Verdad Noticias hemos decidido mostrarte cómo lucen algunos de los actores de la película original.

Michael Jordan y los personajes de Looney Tunes no fueron los únicos que aparecieron en la grabación, pues también se contó con la participación de otros jugadores de basquetball, algunos de ellos conocidos por haber formado parte del “Dream Team”. Además de los basquetbolistas otros actores participaron en la película y por eso te contaremos que ha sido de ellos.

Wayne Knight

Así luce actualmente el actor Wayne Knight

El actor Wayne Knight dio vida a Stan Podolak, el representante de Michael Jordan, quien en más de una ocasión se vio envuelto en graciosos accidentes. Antes de su participación en la película de los Looney Tunes él había destacado como comediante y llegó a trabajar en proyectos como Jurassic Park, Bajos Instintos y Dirty Dancing.

También prestó su voz al personaje de Tantor en Tarzán y Al McWhiggin en Toy Story 2. El último trabajo conocido de este actor fue en la película Blindspotting.

Bill Murray

Así luce actualmente el actor Bill Murray

El actor Bill Murray ya tenía una carrera reconocida antes de aparecer con los Looney Tunes, pues ya había trabajado en filmes como Ghostbusters, Tootsie, What About Bob?, Lost in Translation, entre otras. Curiosamente años más tarde Bill Murray reveló que nunca jugó baloncesto en el set con Michael Jordan.

A lo largo de su carrera ha participado con grandes directores y su último trabajo conocido es en la película The French Dispatch la cual fue dirigida por Wes Anderson y en la que también participa Timothée Chalamet.

Brandon Hammond: el niño que interpretó a Jordan en Space Jam

Así luce actualmente el actor Brandon Hammond a sus 37 años

El actor Brandon Hammond interpretó a Michael Jordan en su juventud, pero el tiempo ha pasado y ahora él tiene 37 años de edad. Tras su participación en la película Space Jam su carrera continuó y más tarde él apareció en películas como Menace II Society, Strange Days, Waiting to Exhale o Mars Attacks, esta última dirigida por Timm Burton.

Pero eso no es todo, pues el joven también apareció en series de televisión como Dr Quinn, Medicina Woman, Aearly Edition y más.

