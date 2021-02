Space Force temporada 2: Trama, elenco, fecha de estreno y más datos importantes

Espacio de la última frontera. El lugar al que a veces soñamos ir a pesar de que en realidad no hay mucha gravedad, oxígeno o una atmósfera de ningún tipo. En cualquier otro año, eso puede parecer a la vez aspiracional y extraño, pero para aquellos de nosotros que hemos pasado el último año calendario en cuarentena, parece que todos estamos recolectando vida en hábitats espaciales separados de todos modos.

Y, dado eso, Space Force, la comedia de situación de trabajo de media hora sobre una organización espacial militar, se siente extrañamente apropiada. La serie, protagonizada por Steve Carell como el jefe principal de la Fuerza Espacial, el general Mark R. Naird, lanzó su primera temporada de 10 episodios en mayo de 2020. El programa presenta a una organización estadounidense que repetidamente falla espectacularmente en hacer incluso el espacio más básico: tareas relacionadas correctamente.

Las luchas incluyen la interferencia china, la contratación privada poco regulada, un perro devorado por un mono y la amenaza de una guerra total en la luna. Como era de esperar, Space Force con la que se puede identificar y validar la ansiedad se renueva para una segunda temporada, así que hablemos de todo lo que sabemos en La Verdad Noticias sobre la próxima temporada 2 hasta ahora.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Space Force?

Space Force ha hecho oficial que tendrá una segunda temporada, después de que el público se volvió fan de la serie/Foto: Banana Chip

Desafortunadamente, como muchos programas que buscan continuar la producción, las alas de Space Force están algo cortadas debido a las restricciones pandémicas en curso. La última actualización de FilmLA al momento de escribir este artículo establece que: "FilmLA está aceptando solicitudes de permisos para filmar en el lugar" y especifica que "la producción de películas en el lugar que tiene lugar en este momento está sujeta a un estricto cumplimiento de las pautas de salud y seguridad". En pocas palabras: todavía es muy lento en este punto.

Esto es lo que podemos decir: La planificación ha estado sucediendo de una forma u otra desde que debutó la primera temporada del programa. En mayo de 2020, el co-creador de Space Force, Greg Daniels, le dijo a Digital Spy en una entrevista que: "Ya tenemos algunos escritores tramando lo que vamos a hacer para no perder el tiempo". Agregue a eso la confirmación de que está sucediendo la temporada 2, que se anunció en noviembre de 2020, y es seguro decir que mucha preproducción de la temporada de segundo año está en marcha.

En pocas palabras: si la serie de Netflix puede obtener la aprobación para la filmación en el lugar, siga las pautas y no haya otro brote explosivo, la producción ciertamente comenzará y se completará en 2021. Así que la segunda temporada de Space Force podría llegar a finales del año, pero esta sólo es una teoría que llamaremos improbable en este momento.

¿Quiénes forman el elenco de Space Force temporada 2?

"Fuerza Espacial" seguirá contando con la mayoría de sus estrellas. Aunque es posible que algún otro famoso se una a la serie/Foto: GQ

Cuando se trata de casting, no hay noticias más allá del regreso de la mayoría del elenco de la temporada 1. El clan Naird volverá a pelear y entrar en conflicto, lo que significa que veremos más a Steve Carell, Lisa Kudrow y Diana Silvers.

Lo mismo es cierto para el equipo de la Fuerza Espacial, lo que significa que el tonto F. Tony Scarapiducci de Ben Schwartz regresará al igual que el frustrado Dr. Adrian Mallory, interpretado a la perfección por John Malkovich. Lo mismo ocurre con Tawny Newsome interpretando a Angela Ali, Jimmy O. Yang como el Dr. Chan Kaifang y el resto de la pandilla.

Por supuesto, no habría un espectáculo sin un adversario adecuado, y Noah Emmerich también regresará como el archienemigo de Mark Naird, el general Kick Grabaston. La única excepción notable al regreso del elenco es Fred Willard, quien interpretó al padre de Mark, Fred, en la temporada 1. Willard falleció el 15 de mayo de 2020, a la edad de 86 años.

¿Cuál será la trama de la temporada 2 de Space Force?

Space Force podría tener un cambio interesante en su historia. Especialmente porque ahora Trump ya no es presidente de los Estados Unidos/Foto: Fayer Wayer

A pesar de que suficientes personas vieron Space Force para merecer una segunda temporada, el programa en sí no tiene exactamente los elogios de la crítica más entusiastas. Con una calificación de Rotten Tomatoes del 38 por ciento, sabemos que los productores están buscando un cambio. The Hollywood Reporter confirmó que el escritor de Parks and Recreation, Norm Hiscock, fue contratado para Space Force con la intención una renovación creativa.

Y ese no es el único cambio digno de mención. Tenga en cuenta que, en el mundo real, hemos tenido un cambio de guardia literal. Parte de la razón por la que existe una Fuerza Espacial ficticia es porque el ex presidente Donald Trump creó una real en 2019. Por supuesto, ahora en 2021, el presidente de los Estados Unidos es Joe Biden, lo que probablemente cambie la forma en que Naird y la compañía interactuarán con el resto del gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, todavía no sabemos cómo Naird volverá a tener el control de la Fuerza Espacial.

¿Cómo terminó la primera temporada de Space Force?

La primera temporada de esta serie de Netflix no consiguió buenos comentarios de los expertos. Pero sí logró enganchar al público/Foto: Metro 95.1

La última vez que lo dejamos, la organización espacial estaba bajo el control del general Kick Grabaston, cuya decisión de atacar una base china en la luna terminó siendo un gran error. Resulta que los chinos hicieron lo mismo con la base estadounidense. Con los astronautas en problemas y la amenaza de guerra que se avecina, será interesante ver cómo la política de la vida real y la vida ficticia de Naird se cruzan.

A pesar de las duras críticas que recibió esta serie, parece que Netflix aún tiene la esperanza de que Space Force sea vista como una producción con mucho futuro. Especialmente por su reparto cargado de estrellas de la comida y el drama, que le dan un toque bastante particular a la historia. Ahora mismo ya puedes transmitir la temporada 1 en Netflix. ¿Crees que la segunda temporada de Space Force tendrá un buen recibimiento por la crítica? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.