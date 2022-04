"Soy perfecta tal como soy" dice Selena Gomez tras críticas sobre su peso

Selena Gomez rompió el silencio tras las críticas que han surgido sobre su peso. A través de las redes sociales compartió un contundente mensaje a los haters que han compartido mensajes negativos sobre su apariencia; la cantante ha sentenciado todas las críticas sobre su físico.

Desde que saltó a la fama, la cantante ha recibido diversos comentarios, ha sufrido las inseguridades de su cuerpo, pues diversas personas han opinado sobre su apariencia física, pero en un video en TikTok, se mostró más segura y dejó en shock a varios usuarios.

En La Verdad Noticias te compartimos cuando la cantante confesó que es víctima de estándares de belleza poco realistas, y confesó que desde que tenía siete años de edad se ha estado maquillando; confesó que fue víctima de querer cambiar su rostro.

La cantante se defiende de las críticas de los haters

En el clip expresó: “He estado intentando mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box y pedí cuatro tacos, tres rollitos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante…sinceramente, no me importa mi peso porque la gente va a hablar de él de cualquier forma”.

“Soy perfecta tal como soy”. Expresó Gomez.

Tras su contundente mensaje, diversos usuarios le han enviado mensajes y han expresado que es una reina, que es una chica perfecta, de igual forma han mencionado que inspira a las personas a aceptar sus físicos, otros comentan que Gomez es una mujer natural y auténtica.

¿Qué fue lo que hizo famosa a Selena Gomez?

Gomez saltó a la fama por su participación en “Los magos de Waverly Place”

Desde pequeña inició su carrera en la serie Barney & Friends, un programa donde también trabajó Demi Lovato, pero el proyecto que impulsó su carrera en el medio fue en el 2007 cuando interpretó a Alex Russo en la serie “Los magos de Waverly Place”.

De igual forma la cantante Selena Gomez ha tenido la oportunidad de participar en películas como "Una cenicienta moderna", "Programa de protección de princesas", entre otros proyectos, también ha logrado cautivar a sus fans con sus exitosas canciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!