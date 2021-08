"Soy como su tía": Lyn May revela cómo es su extraña relación con Markos D1.

Lyn May sigue en boca de todos. Recientemente la vedette reveló que estaba esperando un bebé junto al modelo Markos D1, noticia que escandalizó las redes sociales. Consecuencia de las críticas, la actriz, de 68 años, estalló contra quienes le exigieron someterse a estudios médicos; aunque lo que más llamó la atención fueron sus últimas declaraciones sobre su presunto prometido.

Este miércoles, la famosa estuvo presente en el programa Venga la Alegría, de TV Azteca, en donde realizó un nuevo número musical para mantener su lugar en el concurso Quiero cantar. Sin embargo, al finalizar su show, la vedette fue cuestionada sobre su relación con Markos D1 y esclareció que si se había vuelto a casar.

Lyn May cantó frente a las cámaras "Cheque en blanco". A pesar de que no recibió comentarios negativos por parte de los jueces, la acrtiz no obtuvo favorables calificaciones, pero la cantante afirmó que a ella no le preocupan las calificaciones. "El público me quiere mucho... ya son 40 años. Me va a ayudar, me ayuda todos los días, me da de comer. Trabajo mucho", dijo.

¿Qué dijo Lyn May sobre Markos D1?

Al finalizar su presentación en "Quiero cantar" de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda preguntó a Lyn May respecto al mensaje que publicó en Twitter para defenderse de sus detractores. "¡El mundo puede opinar lo que quiera! No le hacemos daño a nadie simplemente vivimos el hoy y a mí me gusta la carne fresca, Markos D1", escribió.

La Verdad Noticias informa que, ante los señalamientos, así reaccionó la vedette: "¿A poco a ustedes no les gusta la carne fresca?, ¿a quién le gusta la carne vieja? A todos nos gusta la fresca".

La vedette vestida de novia con Markos D1

Posteriormente, en el programa compartieron las imágenes en las que se ve a la actriz y cantante presumiendo un vestido de novia acompañada de Markos D1. La vedette también destacó que son escenas de un video que grabó junto al modelo y al preguntarle sobre si es su pareja esto dijo Lyn May:

"Marko es un muchacho muy bueno, un hijo precioso, tiene a su mamá y es muy trabajador, tiene varias tiendas en Estados Unidos y me busca. Yo pienso que soy su tía porque me quiere mucho... que lo beso en la boca y todo, es que a mí me gustan los hombres, me gusta darles besos en la boca, lo que pasa es que ahora en la pandemia de verdad no se puede dar un beso", dijo Lyn May.

