Sospechoso de incendio provocado en Kyoto Animation es ACUSADO oficialmente

Se ha dado una nueva actualización en el caso de incendio provocado que devastó Kyoto Animation en julio pasado de 2019. Un nuevo informe de Japón confirma que Shinji Aoba, de 42 años, ha sido acusado formalmente como el principal sospechoso del caso.

El 16 de diciembre, Aoba fue señalado por asesinato, intento de asesinato, allanamiento de morada, incendio provocado y varias violaciones de armas por parte de la Fiscalía del Distrito de Kioto, Japón. ¡Ahora, finalmente tenemos un avance en el caso!

Esta actualización se produce poco después de que se dijo que el sospechoso estaba mentalmente apto para tales acusaciones. Aobo pasó meses en el hospital antes de recuperarse después de que la policía lo encontró el día del incendio en Kyoto Animation.

Incendio de KyoAni en 2019

Detalles sobre el caso de KyoAni

El sospechoso tenía quemaduras en más del 90% de su cuerpo y necesitaba atención médica inmediata. Los investigadores trajeron a expertos en psicología para ver si Aoba era apto para las acusaciones y para el juicio. Tras un tiempo, finalmente concluyeron que el sospechoso estaba listo.

Según los informes actuales, el sospechoso todavía está postrado en la cama por sus heridas más de un año después del incendio y no puede comer solo. Sin embargo, Aoba puede hablar y la Policía Metropolitana de Kioto arrestó al sospechoso en mayo después de que los médicos lo consideraran lo suficientemente apto para soportar la detención.

En este momento, no se han dado fechas para los procedimientos judiciales del caso, pero la Corte Suprema dice que este juicio llevará un tiempo considerable debido a la gravedad de los cargos. Aoba está acusado del asesinato de 36 personas y el intento de asesinato de otras 32 personas que resultaron heridas en el incendio provocado.

El sospechoso presuntamente apuntó al estudio después de enviar un argumento de historia no solicitado que cree que luego fue robado por contenido. Más de un año después del incendio provocado, el impactado Studio 1 de Kyoto Animation ha sido completamente demolido, y el presente en el estudio Hideaki Hatta le dijo a NHK que la compañía está lejos de recuperarse.

"No hay forma de que las vidas perdidas nos sean devueltas. Es desgarrador pensar en el dolor y la decepción de los empleados afectados y sus seres queridos. Pero entendemos que no tenemos más remedio que tomar las medidas adecuadas y hacer una decisión de acuerdo con la ley ", dijo Hatta.

"No importa cuántos días pasen, nuestro corazón todavía está apesadumbrado por lo ocurrido. Para las familias de las víctimas, no hay días en los que no sientan el dolor de su pérdida. Todos en la empresa creemos que continuar crear es la única forma de conectarse con el mañana ", agregó.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: 5 mejores momentos del anime y manga en 2020

Kyoto Animation es conocido por sus exitosas historias de estudiantes, una animación de alta calidad y por sus muchas adaptaciones de anime famosos como: Free!, Violet Evergarden, Clannad, K-On y la película A Silent Voice. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver su contenido en plataformas legales como Netflix y Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!