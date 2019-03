¡Sorpresa! Se filtra el primer tráiler de la película "Once Upon a Time in Hollywood"

¡Sorpresa! Se filtra el primer trailer de la película "Once Upon a Time in Hollywood"

Aunque ya se habían filtrado algunos adelantos de la cinta “Once Upon a Time in Hollywood” con la revelación de su primer póster, pero ahora es el turno de presentarte el nuevo y ansiado tráiler.

"Once Upon a Time in Hollywood" es el más reciente proyecto de Quentin Tarantino y llegará a las salas de cine en agosto, pero mientras esperamos su estreno, es mejor ponerse al día con el nuevo adelanto.

El ganador del Óscar, Leonardo DiCaprio ha compartido el primer tráiler a través de sus redes sociales, donde comparte pantalla con Margot Robbie y Brad Pitt.

“Experimenta una versión de 1969 que solo pudo ocurrir una vez en Hollywood. La novena película de Quentin Tarantino”, así describió Leonardo DiCaprio este clip.

Experience a version of 1969 that could only happen #OnceUponATimeInHollywood – the 9th film from Quentin Tarantino. pic.twitter.com/AuNpgTMUmE — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 20 de marzo de 2019

"Once Upon a Time in Hollywood", ambientada en 1969, sigue la historia de Rick , un actor de televisión que ha trabajado en una ficción de éxito y busca abrirse camino en el mundo del cine.

Mientras Cliff es su compinche y su doble de acción y quiere lo mismo que él. Además de su historia, el filme utiliza los asesinatos de Sharon Tate a manos de los seguidores de Charles Manson -interpretado en la película por Damon Herriman- como telón de fondo.