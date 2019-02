¡Sorpresa! Jacky Bracamontes será parte de "La Voz"

El famoso reality show musical "La Voz" es sin duda uno de los programas con mayor audiencia en el mundo, y es que las contiendas de talento que se presentan en los diferentes shows, son simplemente grandiosas. Es por ello, que este reality requiere las mejores colaboraciones, por lo que no dudo en pedirle a Jacky Bracamontes su colaboración.

Después de algunos contratiempos, finalmente, Jacqueline Bracamontes confirmó su colaboración con el reality show "La Voz", pero no la que se realizará en TV Azteca, sino la de Estados Unidos, donde celebridades como Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin, acompañaran a esta hermosa conductora.

Será a partir del próximo domingo 24 de febrero, que Jacky estará junto a Jorge Bernal conduciendo las contiendas musicales a lado del famoso Jorge Bernal.

Esta información fue proporcionada por la misma Jacky en la entrevista que sostuvo con Mandy Fridmann, en la que también reveló que aunque ya le habían hecho la propuesta de estar en 'La Voz USA' desde el principio, para ella le fue imposible aceptarla debido a su embarazo.

"¡Imagínate la ilusión que tengo ahora!, de estar de nuevo como conductora en ‘La Voz’ Estados Unidos… Me hicieron la propuesta de estar desde el principio, desde las audiciones, pero un pequeño detalle: que me embaracé… Pero ellos me dijeron que iba a ver cómo lo solucionaban, y la verdad es que Jorge Bernal ha hecho un trabajo espectacular siendo el host durante las audiciones, me echó la mano y me dejó el lugar calentito. Obviamente el sigue dentro del formato, ahora sí que soy la cara de este proyecto, estoy muy emocionada y muy agradecida con Telemundo", aseguró la conductora.