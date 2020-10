¡Sorpréndete! Así lucía Danna Paola en SU PRIMERA telenovela en Televisa

Danna Paola es una de las exitosas celebridades mexicanas que ha deslumbrado el mundo de la música con su inigualable talento a sus apenas 25 años de edad.

No por nada es también una de las celebridades más queridas en la actualidad, esto debido a que su música exitosa y actuaciones recientes en series de televisión internacionales han hecho que sus fans se multipliquen.

Por si fuera poco, actualmente es una de las jóvenes más populares y prueba de ello son sus 28 millones de seguidores en Instagram, los cuales con frecuencia le dejan comentarios cariñosos y la han apoyado en cada uno de sus nuevos proyectos, ya sea como conductora, en la música o en alguna serie o telenovela en la que ha participado.

La primera actuación de Danna Paola

Hay que recordar que la cantante mexicana era una niña que debutó a los 4 años y desde entonces se ha mantenido vigente siempre, en su infancia fue la protagonista de diversas telenovelas infantiles.

La primera de ellas es una de las más recordadas, de trata de Rayito de Luz en la cual, junto a Alejandro Speitzer, tuvo mucho éxito y le abrió las puertas para seguir participando en producciones televisivas hasta su adolescencia, donde logró colocarse como una de las mejores actrices juveniles, manteniéndose su carrera a pesar del paso del tiempo y sin verse involucrada en escándalos.

Debido a su éxito actual y a que ha ganado fans no solo en México, sino de forma internacional, hay muchas personas que no conocen todas las facetas de la famosa, especialmente sus primeros trabajos en pantalla y que no saben cómo se veía la joven cuando era tan solo una niña.

Cabe destacar que en realidad es muy sencillo reconocerla a pesar de su apariencia en la telenovela, esto gracias a que sigue luciendo muy parecida a su versión infantil, la actriz ha cambiado relativamente poco y, a pesar de su edad, aún mantiene un rostro juvenil que le ha permitido conectar con fans de todas las edades.

¿Crees que Danna Paola lucía encantadora cuando interpretó a Rayito de Luz?