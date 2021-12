Sorprendentes predicciones en el mundo del espectáculo para el 2022

El año 2022 está a la vuelta de la esquina y según las predicciones estará marcado nuevamente por escándalos relacionados con aspectos legales y económicos que afectarán principalmente a figuras masculinas.

Grace Valenzzo, canalizadora vidente en sus predicciones para el próximo año, advirtió la pérdida de más famosos en los próximos cuatros meses, principalmente de sexo masculino.

sobre la destacada condutora Galilea Montijo, quien estuvo en la polémica en la última parte del 2021 por la mención de su nombre en el libro Emma Coronel y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández, afirmó que seguirá cosechando éxitos, principalmente económicos.

Galilea Montijo cambiará de rutina

En esta ocasión la vidente Valenzzo auguró que la conductora tapatía tendrá un cambio fuerte en su rutina de vida, que buscará compartir con el público. Pero en el amor, tendrá inesperadas oportunidades”, a pesar de estar casada con el político Fernando Reina.

“Nos habla de una ruptura, nos habla de un alejamiento que va a estar como mandando o mostrando muy constante para bajar como los niveles del escándalo”.

¿Qué le depara el 2022 a Inés Gómez Mont?

Según la canalizadora vidente aseguró que la pareja está en contacto por sus hijos, pero que no se ve que se encuentren juntos, que ambos se andan moviendo constantemente entre tres diferentes ciudades, lo que ha hecho más difícil su captura.

“Ahorita todavía no termina como su vía crucis, se ve un año complicado. Todavía no se enfrenta a cuestiones legales que podrían terminar de evolucionar…tal vez no toque la cárcel, pero sí se vea como castigada. Y en el mundo del espectáculo, pues yo la veo un poco más limitada”, dijo Valenzzo.

Luis Miguel tendrá un nuevo amor

Para Luis Miguel, Valenzzo vislumbra problemas de salud, pero también la llegada de un nuevo amor y recaídas en “malos hábitos”.

“Podríamos tener un Luismi medio bipolar a lo largo del año de repente muy agradable, de repente muy agresivo con los medios y este cambio en su humor puede derivar un poco como de tensiones a nivel personal… puede haber un cambio con la gente con la que trabaja”.

“Aquí te dice que puede haber recaídas en hábitos, son malos hábitos”.

La carta de la sacerdotisa ha vislumbrado que es alguien que a veces en una cuestión como de su forma de ser puede caer en su propia arrogancia”, añadió.

Alejandro Fernández tendrá un año de cambios

En cuanto al cantante Alejandro Fernández el año que está por comenzar va a ser de cambios y sorpresas. La reciente pérdida de su padre, Vicente Fernández, lo llevará a replantearse la vida y esto lo tendrá un poco alejado del mundo del espectáculo.

También mencionó que se le vislumbra explorando nuevas tendencias musicales y distintos hábitos, cambios que tendrán un fuerte impacto en su vida y lo llevarán a experimentar cambios aún más profundos.

“Tiene compromisos que tiene que terminar de cumplir y después como que se ve un periodo en donde no vamos a saber mucho de él”.

Chabelo y Ninel Conde

“El Bombón asesino” tendrá un 2022 de muchas satisfacciones

En el caso de Xavier López “Chabelo”, enfrentará algunos problemas de salud, pero nada que ponga en riesgo su vida. Estará alejado del ojo público, pero básicamente porque estará dedicado a otros negocios ajenos al mundo del entretenimiento.

Y por último en estas predicciones en el mundo del espectáculo para el 2022, dijo que la llamada “El Bombón asesino” tendrá un 2022 de muchas satisfacciones, ya que en distintas controversias podría “salirse con la suya”.

