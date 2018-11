Sorprendente declaración de Mariana Seoane acerca de las fotos desnuda

Mariana Seoane fue acaba de ser la nota – y no deja de serlo - ya que se filtraron unas fotos en las redes sociales, en donde se puede apreciar a la bien dotada cantante, totalmente desnuda de la parte superior, dejando a la vista sus bien formadas “boobis”. Si bien es cierto, estas imágenes fueron objeto de grandes criticas – elogiando sus atributos, claro – por parte de sus seguidores, sin embargo. La bella Mariana no se había pronunciado al respecto, sino hasta hoy.

Mariana Seoane confirma ser ella la de las fotos

Una vez que la actriz fue vista desnuda por todo México gracias a las polémicas fotografías que rondan la web, finalmente Mariana fue contactada por los medios para saber cómo se encuentra al respecto y si hay algún tercero involucrado en la difusión del intimo material.

Mariana informó en una conferencia de prensa que esas fotografías, son el producto de alguien que irrumpió su intimidad con total alevosía y ventaja, pues en palabras de la también cantante, estas fueron tomadas dentro de un vestidor, donde se entiende que las personas no llevan o llevan poca ropa puesta.

“Fueron tomadas en el gimnasio Sport City de Loreto en los vestidores de mujeres. No tengo nada ni con quién disculparme, ni a quién ofendí, ni nada; al contrario, invadieron mi intimidad, y las sacaron pues ahorita”, declaró Mariana, haciendo énfasis que esto sucedió en un lugar en el que es normal tener poca ropa puesta.

Mariana Seoane tomo este tema con ligereza y despreocupación, pues hasta bromeó al respecto, resaltando que no es nada extraordinario y que es una mujer normal.

“Bueno, pues al menos ya se comprueba que no tengo tres tetas”, afirmó.

La cantante también fue cuestionada sobre si alguien la amenazó con exhibir el material si no accedía a algo, pero Mariana lo negó, diciendo que de todas maneras, si hubiera pasado por esa situación ella no se dejaría intimidar, pues remarcó que en las fotografías no aparece haciendo nada malo.

“Hubiera dicho: ‘pues sáquenlas (…) me estoy secando el pelo y ya, con las ‘nenas’ de fuera, pero es normal. ¿O ustedes cómo se arreglan en su casa?”, explicó.

Aunque la bella actriz no hizo mayor alarde con respecto al escándalo o la difusión de las fotos, si dejo claro que contactaría al personal del gimnasio para que tomen algunas medidas para evitar, en la medida de lo posible, este tipo de incidentes, estando totalmente consciente que este tipo de sucesos no hay manera de evitarlos, ya que no sería coherente que en el vestidor existieran cámaras.