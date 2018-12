Sorprendente debut como actriz el que tuvo la hermana de Michelle Salas

Camila Valero, quien es hija de la famosa Michelle Salas, ha hecho un extraordinario debut como actriz. La oportunidad nació con la nueva película del no menos afamado, Manolo Caro.

Aunque poco se había sabido de la trayectoria de Camila en el medio artístico, esto acaba de cambiar, pues recientemente hizo su debut como actriz en la película "Perfectos Desconocidos", la cual estuvo a cargo del celebre director, Manolo Caro.

El largometraje se desarrolla en un apartamento de un pareja, la cual organiza una cena para un séquito de amigos. Entre risas, platicas y confesiones con respecto al uso personal del teléfono móvil, las controversias y cuestionémonos empiezan a surgir, por lo que una de las presentes propone dejar los celulares al centro y abiertos a la vista de cada no de los invitados, teniendo acceso a los más recónditos secretos.

La trama es extraordinaria y la actuación de los protagonistas, ejemplar. Por lo que debemos destacar la actuación de la neo actriz, Camila Valero, quien interpreta el papel de una chica que está pasando por la adolescencia y está un poco conflictuada.

Para Camila, trabajar por primera vez en cine, ha sido una experiencia enorme, sin embargo, no deja de reconocer que fue bastante intimidante enfrentarse a este nuevo modelo de tabajo.



"Es de mis primeras experiencias actorales en cine y fue muy intimidante al principio porque es un cast muy fuerte de actores ya con una muy buena trayectoria, igual que Manolo. Pensé que me iba a sentir más chica y no iba a saber cómo adaptarme, pero todos los actores son tan abiertos y amigables que eso nunca pasó. Desde el principio me sentí parte del proyecto y de la familia. Y en cuanto a Manolo, me gusta que puedes llegar con él con cualquier pregunta y te la responde y nunca te va a ignorar. Necesitaba a alguien así en mi primer proyecto. Además es muy amigable y le gusta construir una cercanía con sus actores", agregó Camila en una entrevista con una importante revista.