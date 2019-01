¡Sorprendente! Ozuna impacta a sus fans con radical cambio de look (FOTO)

El famoso cantante Ozuna ha cautivado a sus fans al compartir en su cuenta personal de Instagram como luce su nueva cabellera, el artista decidió cambiar de look y dejar su melena por un corte de cabello más corto.

Ozuna decidió compartir algunas fotografías de su nuevo cambio de imagen, su aspecto luce más renovado, debido a que se ha quitado las trenzas que tenía desde hace algún tiempo.

De inmediato los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, los fans le enviaron diversos mensajes de lo sexy que luce con su nuevo corte de cabello.

"Prefiero al Ozuna con cabello largo... pero no importa", "Me encanta su nuevo look", "Te amo más con el pelo corto", "Tú cada día estás más bello", "Amo el nuevo corte de pelo". Fueron los mensajes de los usuarios.