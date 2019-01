¡Sorprendente! Mariah Carey enloqueció a fans al lucir diminuto bikini (FOTOS)

La cantante Mariah Carey causó furor en las redes sociales al derrochar sensualidad luciendo un ajustado bikini, la intérprete como muy pocas veces dejó al descubierto sus encantos con una entalla prenda.

La famosa aprovechó de su cuenta personal de Instagram, para compartir con todos sus fans como luce su bella figura a sus 48 años; Mariah Carey deslumbró con su belleza en las redes sociales.

Y es que la famosa artista ha decidido iniciar el Año Nuevo 2019 mostrando su espectacular figura, pues como recordamos Mariah Carey finalizó el año pasado con grandes sorpresas en su carrera, pues la canción "All I want for Christmas is you" se colocó en la lista de popularidad al ser una de los temas más escuchados por todo el mundo.

La sensual cantante Mariah Carey, está de vacaciones por El Caribe, en las diversas imágenes que compartió en su cuenta personal, se aprecia que disfrutaba de una noche en la piscina.

Mariah Carey ha decidido unirse a las demás celebridades que han compartido candentes fotos mostrando su cuerpo semidesnudo con atrevidas prendas.

Recordamos que Mariah Carey causó gran polémica por su aumento de peso durante el pasado año 2017, sin embargo la famosa se sometió a una cirugía de banda gástrica para reducir de peso.

Aunque los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues la famosa fue criticada por algunos internautas debido a que las imágenes hayan tenido algún retoco, mientras que otros fanáticos admiraron la belleza de Mariah Carey.