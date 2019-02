¡Sorprendente! Katy Perry luce irreconocible en una sesión de fotos

La cantante estadounidense Katy Perry, a través de su cuenta personal de Instagram ha sorprendido a sus seguidores luego de haber compartido una sesión de fotos donde luce irreconocible.

Katy Perry en las instantáneas que compartió en redes sociales luce con un cabello distinto y sin tanto maquillaje, en dicha publicación mencionó lo siguiente:

“Justo cuando pensabas que me habías dado cuenta… me transformo”.

"Mi pelo ha sido sin duda la transformación más importante a nivel físico. Cuando no tienes una melena larga, no hay dónde esconderse. Todo está expuesto". Dijo Katy Perry.

Katy Perry ha conquistado a sus fans debido a su música, la artista es considera una de las mayores estrellas del pop y es que la cantante se dio a conocer con el tema “I Kissed A Girl” que fue lanzado en el año de 2008.

¿Cómo ha sido la vida amorosa de Katy Perry?

La cantante estuvo un tiempo casada con Russell Brand, pero ambos decidieron terminar su relación y se divorciaron, luego de algunos años, Katy Perry inició una relación con el actor de Hollywood Orlando Bloom; ambos famosos lucen muy felices juntos.

"Soy una persona muy diferente a la que era…no por completo, la base siempre ha estado ahí. Siempre he sido muy sarcástica, y la oveja negra de la familia y por tanto capaz de pensar por mí misma. Pero mientras antes pensaba que algunas cosas daban demasiado miedo o no eran lo adecuado para mí, ahora trato de obligarme a sobrepasar mis límites en todos los aspectos. Me he vuelto más tolerante y comprensiva. Todo es obra de los 30, me encantan". Mencionó durante una entrevista.