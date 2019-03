¡Sorprendente! Filtran foto de Tristan con su amante dándose un apasionado beso

La hermana de Kim Kardashian ha tenido que afrontar diversos comentarios luego de que se diera a conocer que Tristan le fui infiel con otra mujer.

Recordamos que Tristan Thompson y Khloé Kardashian durante unos meses antes, tuvieron problemas similares, pues el jugador de baloncesto engañó a la famosa con otras mujeres. Pero en esta ocasión la traición ha enojado a la familia Kardashian-Jenner, pues la amante es una amiga cercana a ellos.

Jordyn es la mejor amiga de Kylie Jenner y ella le mintió a la empresaria, pues la modelo fue la amante de Tristan. Aunque la famosa durante una entrevista dijo que no tuvo nada que ver con el jugador.

Tal parece que Jordyn estaba en una fiesta que fue en la casa de Tristan, pero ella durante la entrevista mencionó que no tuvo intimidad con el jugador.

La ex mejor amiga de Kylie Jenner dijo que el alcohol y el ambiente de la fiesta hizo que ella y Tristan solo se dieron besos, pues no ocurrió algo de más.

“Cuando me iba, me besó. No hubo pasión ni nada, mientras salíamos, solo me besó. Fue un beso en los labios, no lo hicimos, ni pasó nada. No creo que él tenga la culpa tampoco porque yo me coloqué en esa posición y cuando hay alcohol de por medio, la gente mete la pata o se mete en problemas”.