¡Sorprendente! Fey cautiva a fans mostrando su rostro sin maquillaje (FOTO)

Una de las famosas cantantes de la industria de la música es la sexy artista Fey, la sensual mujer dejó a todos sus fieles seguidores muy sorprendidos por una fotografía que compartió de su rostro al natural.

Fey en su cuenta personal de Instagram le gusta compartir candentes fotografías mostrando su cuerpo semidesnudo, pero en está ocasión quiso mostrar su rostro sin una gota de maquillaje.

En la instantánea se aprecia a Fey posar con una blusa de tirantes mientras su rostro luce sin una gota de maquillaje.

La intérprete de "Azúcar amargo" recibió cientos de halagos de sus fieles seguidores, pues en muy pocas veces la famosa cantante se muestra al natural.

Quizás te pueda interesar: Conductora de Televisa luce sexy falda al estilo de la 'Pantera Rosa'

La cantante Fey recibió diversos comentarios de sus fieles admiradores, algunos de los mensajes fueron:

"Me gustas así al natural y siendo tú", "Siempre bella", "Muy hermosa", "Me encantas", "Que bella eres", "Te amo @fey eres la mujer más hermosa", "Hay yo te imagino todos los días así de bella y hermosa", "Me gustas cada vez más". Fueron algunos comentarios de sus fans.