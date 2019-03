¡Sorprendente! Fernanda Castillo muestra cambio físico para una película

La famosa actriz Fernanda Castillo enfrentó un reto al cambiar su físico para el papel de una película y es que la famosa decidió compartir una imagen en su cuenta personal de Instagram mostrando los kilos de más que tuvo que subir para interpretar a "Tami" en la cinta "Dulce familia".

La talentosa artista conocida en el medio del espectáculo como "Mónica Robles" luego de haber realizado aquel personaje para la exitosa serie "El señor de los cielos", sorprendió a sus fans con su nuevo cambio físico.

A través de su cuenta personal de Instagram la famosa actriz decidió compartir sus experiencias al haber tenido que subir de peso para el personaje.

"Esta soy yo, semanas después de despedirme de Tami, mi personaje en #DulceFamilia ;el personaje que me llevó a una gran transformación externa, pero también interna.

Desde muy joven empecé una batalla contra mi cuerpo porque no era “lo que debía de ser”. Mientras más me angustiaba por llenar las expectativas de los demás, de cómo “debía” verme, mi cuerpo más se resistía". Escribió Fernanda Castillo.

La famosa actriz decidió abrir su corazón y mostrar algunas inseguridades que ella sentía con respecto a su cuerpo y con el nuevo personaje para la artista fue todo un desafío.

"Cuando llegó Tami y la oportunidad de interpretarla, la vida se me movió. Regresar a una lucha con mi cuerpo me daba miedo y empecé a sentirme profundamente insegura. ¿Cómo iba a entender a un personaje que se aceptaba y quería, si yo nunca había hecho eso? Si no sabía cómo hacerlo".

Fernanda Castillo quiso compartir sus experiencias y todo lo que implicó realizar el papel para la cinta "Dulce familia".

"No se rindió mi voluntad sino que solté la idea de que sólo valgo por cómo me veo. Empecé a darme cuenta de que todo lo que he logrado es gracias a lo que hay dentro de mí, a tenerle paciencia y respeto a un cuerpo que no solo me sostuvo durante el proceso tan difícil al que lo sometí, sino que me ha sostenido toda la vida". Mencionó la actriz.