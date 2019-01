¡Sorprendente! Fans comparan a Eiza González con su mamá (FOTOS)

Una de las actrices que está triunfando en Hollywood es Eiza González, quien recientemente festejó su cumpleaños número 29.

Eiza González quiso agradecer a su mamá y su papá, él desafortunadamente falleció hace años, pero a pesar de la ausencia de su padre, la famosa decidió agradecerles por todo el apoyo que le han brindado.

"Esa soy yo, ahí hace 29 años. Ella tiene 8 meses de embarazo aquí ¿puedes creer?, esta belleza de ojos verdes me trajo a la vida. No sería nada sin mi familia. Gracias por su configuración y hacerme la mujer que soy. Incluso en mi cumpleaños los celebro a ustedes dos. Tú en la tierra y papá en el cielo Siempre me siento segura @glendareyna gracias por los deseos de cumpleaños". Escribió Eiza González.