¡Sorprendente! Eugenio Derbez ¿Se SOBAJÓ ante su ex Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez Se SOBAJA ante su ex Victoria Ruffo

Eugenio Derbez es uno de los más carismáticos actores de la televisión y del cine, pero siempre ha estado en algunas polémicas con sus ex esposas, como es el caso de la actriz Victoria Ruffo.

Si recordamos los actores mantienen un pleito desde su separación en 1997, que parece no tener fin, debido a los fuertes conflictos que tuvieron durante la relación sentimental y que mantienen hasta la fecha.

Eugenio Derbez quiere reconciliarse con Victoria Ruffo

Recientemente en cuanto a este tema el actor reveló si estaría dispuesto a una reunirse con la madre de su hijo José Eduardo para limar asperezas, con lo que ha sorprendido con su respuesta ante la problemática:

“Estoy abierto [a la reconciliación]; siempre he estado abierto…Lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado. Ha sido complicado. No ver a mi hijo, en no sé cuántos años, eso me duele en lo más profundo. No se vale. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría”.

Eso fue lo que el famoso Eugenio Derbez aseguró al programa mexicano de televisión Ventaneando de TV Azteca y además respecto a los rumores de la supuesta boda falsa que ocurrió entre la pareja y es el motivo de la furia de la protagonista de la telenovela La malquerida, el también productor asegura que todo ha sido un malentendido y un engaño de esa magnitud no podría llevarse a cabo de ninguna forma.

“No puedes engañar a una persona así, no hay manera. A ella [Victoria Ruffo] y a toda la familia, por Dios”, advirtió. “Es imposible, imposible. Además, me meterían a la cárcel”.

Eugenio Derbez aseguró también que atender a los fanáticos es parte del trabajo de una figura pública y se siente feliz de que la gente se le acerque con tanto cariño para pedirle una fotografía o un autógrafo: “Se siente bonito y creo que es parte del trabajo de uno, y lo tomo como bendición”, confesó. “Es cariño genuino de la gente y eso no cualquiera “.