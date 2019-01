¡Sorprendente! Diego Luna se convirtió en transexual este 2019 (VIDEO)

El actor mexicano Diego Luna será el encargado de personificar a una mujer transexual que tiene lidiar con ciertos embrollos amorosos en la película “Berlin, I Love You”, una nueva cinta perteneciente a la franquicia cinematográfica “Cities of Love“, en donde el actor actuará al lado de Helen Mirren, Keira Knightley, Mickey Rourke, entre otros.

Diego Luna caracterizado de transexual.

Cities of Love se destaca por realizar películas que son homenajes íntimos y personales de diferentes ciudades del mundo mediante la construcción de conexiones entre las personas que aman y habitan dichas ciudades.

Póster oficial de “Berlin, I Love You”.

La película “Berlin, I Love You” en su guion posee una estructura de 10 segmentos que cuenta 10 historias distintas, donde cada segmento sobre la capital alemana contará con la dirección de un cineasta distinto, entre ellos, el mexicano Fernando Eimbcke (‘Temporada de Patos’, ‘Club Sandwich‘), además de Dennis Gansel, Massy Tadjedin, Peter Chelsom, Til Schweiger, Justin Franklin, Dani Levy y Dianna Agron.

“Berlin, I Love You” está estructurado por 10 segmentos que cuentan 10 historias distintas.

“Paris, je t’aime” de 2006 fue el arranque de la franquicia, luego continuo “New York, I Love You” en 2008 y la última llamada “Rio” se estrenó en el 2014.

Diego Luna

Cabe destacar que para esta nueva entrega se cuenta con la participación de la actriz Helen Mirren (‘The Queen’, ‘Winchester‘), Keira Knightley (‘Pride and Prejudice’, ‘Pirates of the Caribbean’), Mickey Rourke (‘Iron Man 2′, ‘Sin City’) y más.