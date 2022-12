Sorprende Yeri Mua con un sensual vestido negro

La ardiente veracruzana, Yeri Mua anda de fiesta, pues apenas hace unos días celebro su cumpleaños, pero desde Dubai y con una sensual sesión de fotos que dejó a más de uno con la sangre paralizada.

Pese a que en noviembre se declaró en banca rota, y apareció en varios videos llorando y asegurando que toda su fortuna se redujo a 20 mil pesos, Esto se debió a que la plataforma donde publica contenidos no le había pagado nada. Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, por lo que fue fuertemente criticada, pues ya sabemos que los internautas no desaprovechan ninguna oportunidad para lanzarse en su contra.

Pero a pesar de todo con lo que ha tenido que lidiar en este 2022, la influencer, disfrutó su viaje al medio oriente, en donde tuvo una lujosa cena, para la cual asistió con un vestido muy provocado, robando corazones y el aliento de cada caballero que se la topaba.

Yeri luce vestido sexy

Tras postear la sexy fotografía, sus 4 millones y medio de seguidores, terminaron sin aliento, pues se le puede ver enfundada en un vestido de noche que no pasó nada inadvertido.

El vestido tiene un escote discreto y una apertura en la parte baja para poder lucir la firmeza de su pierna. Unos zapatos abiertos de enorme tacón fueron el detalle perfecto que la llevaron a la Luna.

Comentarios para Yeri

La reina del carnaval de Veracruz, dejó volar la imaginación de sus seguidores, y estos fueron algunos de los comentarios que recibió en la red social: "diva diosa inalcanzable ", "Me dan ganas de abrazarte y decirte que eres una mujer increíble", "La patrona Yeri Mua", "Así tienes que seguirte vistiendo como toda una mujer fhasion", "A ti se te reza diosaaaaaa", "Cosa bien hecha, cosa hermosa", "Hermosa la más turbia de Veracruz".

