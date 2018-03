Sorprende Salma Hayek con radical cambio de look

Salma Hayek impactó a los asistentes de la semana de la moda en Paris luego de aparecer con un radical cambio de look para disfrutar de la pasarela del diseñador Joseph Altuzarra. Agencias/Diario La Verdad Paris.- La actriz mexicana decidió modificar su abundante cabellera morena por un corto y liso cabello rubio platinado, look que llegó hasta las redes sociales para sorprender a sus fanáticos. Sin embargo, la veracruzana volvió a asombrar a sus seguidores un día más tarde, cuando decidió reaparecer con su habitual melena morena y demostró su secreto para el que fuera su cambio de look por un día. Compartiendo algunas fotografías en redes sociales donde muestra el proceso para colocarse una peluca, fue como Salma desveló la forma en que logró cautivar a miles de personas con nuevo look por unas pocas horas. https://www.instagram.com/p/BZrKIfMh7zP/?taken-by=salmahayek

Te puede interesar