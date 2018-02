Sorprende Danielle Clyde con candentes fotos en Cancún

Danielle Clyde, ex estudiante de arquitectura y ahora socialite de la Ciudad de México quien fue una de las finalistas de la edición de Big Brother en 2015 ha acaparado las redes sociales desde que salió del reality show de televisa, a esto se le suma que comenzó una relación con Daniel Bautista, hermano del famoso youtuber Mario Bautista y ambos la han impulsado a la fama. La bella joven, ha cautivado las redes sociales con sus provocativas y artísticas sesiones fotográficas de la mano de los fotógrafos sociales más grandes del país como Santiago PGM, sin embargo hace unos días decidió viajar por trabajo a Campeche y ya aprovechando el viaje al sureste de México, decidió relajarse unos días en Cancún.

Si no recuerdas quién es Danielle Clyde te ayudamos a hacer memoria, hace un año aproximadamente fue apodada #Ladypenales por dar un pronóstico inverosímil para el duelo entre México vs Trinidad y Tobago, criterio de desempate que no existe en esta fase de la eliminatoria. Por este error fue atacada en redes sociales, a decir verdad en Twitter fue donde la gente le dio ¡con todo!, dejando ver que Clyde no tenía idea de lo que hablaba.

Este error le dió mucha fama en redes sociales, y hasta la fecha la gente se lo sigue recordando. En sus tiempos libres se dedica al maquillaje profesional y de fantasía. Es una apasionada de la fotografía, no sale a la calle sin su cámara además le gusta viajar y conocer lugares de México.

Antes de su entrada a Big Brother Danielle se definió a sí misma como enojona y explosiva, algo que sin duda atraé muchísimo al juego en una casa en la que la gran mayoría de los concursantes son también así.

Además, Danielle es una belleza de mujer.En su instagram Instagram hemos descubierto que, además de ser una auténtica apasionada de lo que estudiaba, es guapa hasta decir basta.

En sus momentos más hot la vimos dentro del propio concurso, al lado del Sargento Rap, con quien protagonizó una emocionante historia de amor.