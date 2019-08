Sophie Turner y Joe Jonas reaccionan cómicamente al "No beso" de Shawn Mendes

Joe Jonas y Sophie Turner pueden ser, por mucho, una de las parejas más divertidas en el mundo del espectáculo, pues ambos famosos suelen compartir momentos en los que hemos disfrutado de su sencillez como personas, incluso su propia boda fue un acto muy espontáneo, pero que cautivó a todos sus fans.

El integrante de los Jonas Brothers, estuvo galardonado en los VMA’s, y su esposa Sophie Turner acudió a la ceremonia de premiación para acompañarlo, pero hubo un momento en el que ambos lucieron como unos auténticos fans, pues no pudieron controlar sus emociones al ver a Shawn Mendes y Camila Cabello interpretar la canción “señorita”

JOE JONAS SOMOS TODOS DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE SEÑORITA #VMAs pic.twitter.com/vBlBYk48Et — rødri ��-115 (@Rodrimaslow) August 27, 2019

Shawn Mendes, y la ex integrante de Fifth Harmony, Camila Cabello, mantienen una relación romántica desde hace muy poquito tiempo, que derivó precisamente de la química entre ambos cantantes, que pudimos observar en el video “Señorita”, no fue sorpresa que los dos fueran galardonados con el premio a “mejor colaboración”

Por supuesto estuvieron invitados a interpretar la canción en el escenario, donde terminaron con una pose muy ardiente de un casi beso, pero que al final no se concretó, fue ahí donde Joe Jonas y Sophie Turner se quedaron con las ganas de ver esta escena.

Incluso a través de sus redes sociales Joe Jonas aseguró que siguen esperando el beso entre Camila Cabello y Shawn Mendes, sin embargo, vaya que disfrutaron de los premios. "Los VMA's terminaron, pero nosotros seguimos esperando el beso de Camila Cabello y Shawn Mendes", publicó Joe Jonas en su cuenta de Instagram, con un video del momento exacto de esta reacción.

Amando muy fuerte a Sophie Turner y a Joe Jonas. Soy muy muy muy fan de este matrimonio. #VMAs pic.twitter.com/YMHPn4l7pY — WONDER ARAN������️‍����️‍�� (@tzantzi) August 27, 2019

Las caras y gestos de Joe Jonas y Sophie Turner se convirtieron en tendencia, e incluso fueron tomadas para realizar memes del momento, pues representaron a todos los fanáticos que se quedaron con las ganas de ver el beso en vivo.

