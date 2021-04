Sophie Turner reaccionó a la nueva canción de Taylor Swift sobre Joe Jonas

¿Joe Jonas es realmente el "Mr. Perfectly Fine"? Eso es lo que piensan muchos fanáticos de Taylor Swift después de escuchar la canción recién lanzada. Y ahora incluso Sophie Turner, esposa de Joe, lo cree.

El 7 de abril, la cantante superestrella sorprendió a los fanáticos al lanzar "Mr. Perfectly Fine", una de las seis pistas de bóveda (from the vault) de su próximo álbum Fearless (Taylor's Version).

En la letra de la canción, Swift reflexiona sobre un amor perdido que "me miró a los ojos y me dijo que nunca te irías".

Como señalaron diversos Swifties en línea, la artista admitió previamente haber escrito la canción de Fearless "Forever and Always" sobre su romance adolescente con la estrella de los Jonas Brothers.

Y, dado que "Mr. Perfectly Fine" es una canción de bóveda que no llegó al álbum de 2008, es probable que se escribiera al mismo tiempo que "Forever and Always".

Si bien Swift no ha confirmado estas teorías, la esposa de Jonas, la actriz y fan de T. Swift, Sophie Turner, compartió su reacción a la pista en su historia de Instagram, escribiendo: "No es un bop".

Entonces, creemos que es seguro decir que no hay resentimientos, dado que la breve relación ocurrió hace más de una década.

Taylor Swift y Joe Jonas ahora son amigos

Además, como Swift mencionó en su canción de 2020 "Invisible String", la cantante recientemente envió a los nuevos padres un regalo para su bebé, Willa, que nació en julio pasado.

La propia Swift respondió a la reseña de la estrella de Game of Thrones, volviendo a publicar el mensaje de Turner en su propia historia de Instagram junto con la nota, "siempre doblando la rodilla por la [reina] del norte".

Sophie reaccionó de una manera divertida al nuevo tema de Taylor que posiblemente habla sobre su ex noviazgo con el miembro de los Jonas Brothers/Foto: Instagram

Como los fanáticos recordarán, Swift expuso públicamente a Jonas después de su ruptura en 2008 mientras aparecía en The Ellen DeGeneres Show, y señaló que terminó su relación en una llamada telefónica de 25 segundos.

En mayo de 2019, Swift reflexionó sobre ese momento que encabezó los titulares y lo calificó como uno de sus actos más rebeldes.

"Probablemente cuando puse a Joe Jonas a todo volumen en tu programa", dijo Swift, quien ahora tiene una relación con el actor Joe Alwyn, a la presentadora Ellen DeGeneres.

La cantante agregó: "Eso fue demasiado. Tenía 18 años. Nos reímos de eso ahora, pero eso fue un bocado".

¿Y cómo se sintió Jonas por la disculpa? Admitió en Lorraine de ITV que "se sintió bien".

Como explicó en la entrevista de junio de 2019, "Es algo por lo que probablemente me sentía bastante mal cuando era más joven. Al final del día, seguí adelante. Estoy seguro de que Taylor siguió adelante. Se siente bien. Todos somos amigos. Todo está bien. Éramos tan jóvenes".

¿Crees que la nueva canción de Taylor Swift sí ha sido dedicada para Joe Jonas? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Google News y mantente informado.