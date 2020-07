Sophie Turner nombró a su hija Willa ¿por Game of Thrones?

Sophie Turner y su esposo, Joe Jonas, recientemente dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, una niña llamada Willa. Los fanáticos de Game of Thrones, no tardaron en darse cuenta de que el apodo del bebé podría estar inspirado en la popular serie de HBO que lanzó la carrera de Turner.

¿El nombre de Willa relacionado con GOT?

Como resultado, había varios personajes en GoT llamados Willa. La primera fue una joven Wildling, que apareció en la quinta temporada. (Ella era parte del grupo que se mudó a Castle Black para ayudar a la Guardia de la Noche a derrotar a los White Walkers.) La segunda Willa fue presentada en la temporada ocho, pero esta vez, ella era una sirvienta que trabajaba en la Casa Stark en Invernalia.

Para colmo, también hay un personaje llamado Wylla Manderly en el quinto libro de George RR Martin, A Dance with Dragons, pero la ortografía es diferente. Aún así, la hija de Sophie Turner guarda un hermoso legado en su nombre, pues su madre tuvo un crecimiento de su carrera actoral en esta serie de fantasía.

Sophie Turner y Joe Jonas

No tenemos idea de si Turner eligió el nombre debido a Game of Thrones. Si bien los personajes eran menores, hay una buena posibilidad de que la actriz de 24 años, que interpretó a Sansa Stark, escuchó el apodo en el set. Ya sea que haya hecho una nota mental o simplemente lo haya olvidado, no se puede negar la conexión de Turner con “Willa”.

La primera vez que nos enteramos del embarazo de Turner fue en febrero, aunque nunca anunció oficialmente que estaba esperando. En julio de 2020, la pareja recibió a la bebé Willa en un hospital de Los Ángeles. El dúo se comprometió en 2017 y se casó en una boda de último minuto en Las Vegas.

Te puede interesar: Joe Jonas y Sophie Turner le dan la bienvenida a su bebé ¡YA NACIÓ!

Al mes siguiente, Sophie Turner y Joe Jonas organizaron una segunda ceremonia y recepción en Francia. Si el lema de la fiesta de bienvenida al bebé de Turner fuera algo diferente a “Willa se acerca”, estaremos extremadamente decepcionados. Pero aún así es hermoso ver a dos famosos iniciar su vida como padres, al igual que Katy Perry y Orlando Bloom.