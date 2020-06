Sophie Turner envía poderoso mensaje sobre el racismo sistémico/Foto: Hola

¡La reina del norte ha hablado! Durante el fin de semana, Sophie Turner transmitió un poderoso mensaje sobre la lucha por la justicia racial en sus redes sociales.

Después de que la actriz compartiera fotos de la protesta de Black Lives Matter a la que asistieron ella y su esposo Joe Jonas en Los Ángeles, un fanático cuestionó la necesidad de la protesta en la sección de comentarios, señalando que los cuatro oficiales en la muerte de George Floyd fueron arrestados y acusado: "Entonces hay justicia, ¿Ya podemos tener paz ahora?".

Sophie turner said our watch hasn't ended pic.twitter.com/X4hHp9jDcH — suZan (@intro_suz) June 6, 2020

Turner aprovechó esta oportunidad para educar. "No se trata solo de esos 4 policías, se trata de Breonna Taylor, se trata de Trayvon Martin, se trata de Eric Garner, se trata del racismo sistémico que los negros han enfrentado durante cientos y cientos de años".

Ella continuó: "Se trata de cambiar el sistema. Se hará justicia cuando la sociedad refleje nuestra creencia de que todos somos iguales. Hasta entonces no debería haber paz".

Joe Jonas y la actriz inglesa-canadiense se casaron en el 2019 en dos ceremonias: la primera en Las Vegas, EU y la segunda en París, Francia; ahora el matrimonio espera a su primer bebé que seguramente recibirá la mejor educación de sus padres/Foto: El Universo

La semana pasada, la alumna de Games of Thrones acudió a Instagram para mostrar su apoyo al movimiento Black Lives Matter. "Mi corazón está pesado. Me solidarizo con aquellos que hablan en contra del racismo y luchan por la justicia y la igualdad", escribió. "El silencio no es una opción."

Turner también instó a sus fanáticos a educarse sobre el movimiento al proporcionar una lista de activistas a seguir. Entre ellos estaban Colin Kaepernick, Indya Moore y Rachel Elizabeth Cargle. Ella agregó: "Si bien mi voz no es una que necesita ser escuchada, quiero resaltar algunas de las que deberíamos escuchar".

Celebridades defienden el BLM

Al igual que Turner, varias celebridades como Jamie Foxx, Ariana Grande, Tinashe, Halsey, Nick Cannon, y más han participado en protestas a la luz de la muerte de Floyd y han estado utilizando su plataforma para luchar por la justicia social.

El sábado, Michael B. Jordan se dirigió a la multitud durante una protesta en Los Ángeles y pidió un cambio. "Lo que estamos haciendo hoy hará que se escuchen nuestros valores y se escuchen nuestras voces", dijo.

"Lo que estamos haciendo hoy hará que se escuchen nuestros valores y se escuchen nuestras voces. Tenemos que seguir agitando las cosas. No podemos ser complacientes. No podemos dejar que este momento simplemente pase de largo, tenemos que continuar poniendo nuestro pie en el cuello", declaró el actor.