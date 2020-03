Sophie Turner ODIABA a los Jonas Brothers antes de su matrimonio ¡Escándalo!

Sophie Turner es la actual esposa de Joe Jonas, quienes ahora esperan a su primer bebé, tras su carrera como actriz en la famosa serie de HBO “Game of Thrones”, ella ha conseguido gran popularidad en el mundo del entretenimiento pero durante su entrevista con ELLE para su edición de abril 2020, el escándalo confesó que “odiaba a los Jonas Brothers”.

¿Por qué odiaba a los Jonas Brothers?

“Mis amigas y yo no éramos fanáticas de los Jonas Brothers. Había una banda en el Reino Unido llamada Busted. Tuvieron un éxito llamado Year 3000. Era increíble, y éramos grandes admiradoras de Busted. Luego, los Jonas Brothers hicieron un cover de la canción y la hicieron masiva. Y Busted se separó. Pensamos que todo era culpa de los Jonas Brothers. Entonces, los odiamos”, dijo Sophie Turner para la revista ELLE.

La actriz de Game of Thrones confesó que las expectavivas que tuvo en su primera cita con Joe Jonas eran bajas pues "Esperaba que apareciera con seguridad y todo", añadiendo que sin duda pensó que "sería un idiota", vaya forma de narrar el inicio del romance con su esposo.

Para su sorpresa hubo una química inmediata con el cantante de DNCE, al igual de sentir que Joe Jonas estaba fuera de su alcance: “Lo mejor fue que no trajo seguridad. Trajo a un amigo y bebieron tanto como el resto de nosotros”, agregó la también actriz de X-men: Dark Phoenix.

“Recuerdo que nosotros dos pasamos solo un par de minutos en la pista de baile, y luego encontramos un espacio en la esquina más alejada y simplemente hablamos. Hablamos durante horas, horas y horas. Y no me aburrí. No fue algo inventado, no fue una pequeña charla, fue tan fácil. Pronto fuimos inseparables. Y luego me fui de gira con él”, dijo Sophie Turner.

“Él es muy guapo, talentoso, divertido, carismático”

Sophie Turner terminó la entrevista hablando de lo que espera en su matrimonio y cómo es que se ha sentido al compartir su vida con Joe Jonas: “Siento que lo único que ha cambiado para mí es tener esta increíble sensación de seguridad. Solo la palabra ‘esposo' y la palabra ‘esposa', solidifican la relación. Me encanta estar casada. Creo que es maravilloso”, dijo la talentosa actriz.

“Estoy segura de que tendremos nuestros altibajos, pero en este momento la seguridad lo es todo”

