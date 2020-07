Soobin de TXT CONQUISTA con una interpretación junto a Arin ¡Tiernos!

El último episodio de KBS Music Bank comienza con una actuación de Soobin y Arin con Hawaiian Couple, en donde los MC más nuevos muestran sus lindas imágenes en su desempeño y Soobin y Arin también realizan sus éxitos para celebrar su primer episodio como el nuevo MCS del programa.

En segundo lugar, interpretan la canción de éxito de Oh My Girl, Dolphin, que es una banda lateral del álbum Nonstop que se mantiene en el noveno lugar en la lista de música. Antes de su tercera actuación, Soobin y Arin fueron entrevistados por los miembros del grupo TXT Huening Kai y Oh My Girl Seunghee.

La tercera actuación de Soobin y Arin es de la última canción de éxito de Tomorrow x Together 9 and Three Quarters (Run Away) de su álbum The Dream Chapter: Magic.

RECIÉN ME LEVANTO Y ESTA FANCAM ME GOLPEÓ REFUERTE ���� EL COLOR DE CABELLO DE SOOBIN ME PUEDE ��pic.twitter.com/kPRiKlKNkv — �������� ������������������ ������ �� (@TalyAlwaysMoa) July 24, 2020

Otras novedades en el debut de Soobin

Antes del debut de Soobin y Arin MC en KBS Music Bank, los ex MC Shin Ye Eun y Golden Child Bomin renunciaron como MC de 'Music Bank' en el episodio del 17 de julio, por lo que agradecieron a sus fanáticos y a quienes los apoyaron desde el comienzo hasta su último episodio como MCs.

Ye Eun dijo: Me entristece que los fanáticos no puedan estar aquí en este momento, es difícil expresar con palabras lo valioso que ha sido el año pasado para mí. Estoy muy agradecido.

TE PUEDE INTERESAR: Soobin de TXT y Arin de Oh My Girl son los nuevos presentadores de “Music Bank”

Nunca me voy a cansar de escuchar a Soobin cantando Dolphin, su voz es tan suave y bonita �� pic.twitter.com/ICJSniHcOg — ���������������������� (@junnieenation) July 24, 2020

Cabe mencionar que Soobin es el líder del grupo masculino Tomorrow x Together (también conocido como TXT) que debuta con su exitosa canción Crown en 2019. Mientras que Arin es el miembro más joven o maknae del grupo femenino Oh My Girl que debuta con Cupido en 2015. Recientemente apareció como actriz en el drama web de tvN D Story The World of My 17 en abril de 2020.