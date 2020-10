Sony habla sobre regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man

Los rumores de que Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían haber firmado para aparecer en la tercera película de Spider-Man del UCM fueron referidos por un representante de Sony Pictures, compañía que aún posee parte de los derechos sobre el personaje.

Los grandes rumores que rodean la película que protagonizará Tom Holland indicaron que Sony y Marvel planeaban traer de vuelta a Maguire y Garfield para interpretar sus versiones de Spider-Man como se ve en las películas originales de Spider-Man (2002) y las películas de Amazing Spider-Man. (2012-2014).

Hace dos semanas, el medio FandomWire informó que los dos actores anteriores, que protagonizaron cada uno su propia trilogía, estaban en conversaciones para la próxima cinta del Universo Cinematográfico de Marvel sobre el arácnido.

Varias fuentes han revelado informes de que Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían estar potencialmente involucrados en la tercera peli de Spider-Man 3, con Tom Holland a la cabeza. pic.twitter.com/MwB7cMSNlI — Estación Nerdolandia (@e_nerdolandia) October 13, 2020

Aunque el medio señaló que solo eran conversaciones, el informe se produjo poco antes de que Jamie Foxx confirmara su participación como Electro en la película, e incluso se insinuó que habría una pelea entre varios Spider-Man.

Foxx incluyó una foto en la que aparecen Electro, el Spider-Man de Garfield, Miles Morales y Tom Holland.

Poco después, el mismo medio creció la noticias original y confirmó que tanto Garfield como Maguire habían firmado para la tercera película de Spider-Man.

No descartan un crossover de tres Spider-Man

Lo que dijo sobre estos rumores un representante de Sony a ET Canada es que todos esos rumores de un posible mega crossover “aún no están confirmados”, aunque no los confirmó ni los desacredita, poniendo más leña al fuego.

Tom Holland ha declarado acerca de la posibilidad de compartir una película con las dos anteriores estrellas que interpretaron a su personaje en el cierre de su propia trilogía.

Tom Holland ha sido el actor más joven en interpretar a Spider-Man

“Por supuesto que me encantaría hacer una película con esos tipos. Sería tan genial. No, sería asombroso. Sería realmente genial. Y es algo que los fanáticos realmente quieren. Entonces, si Marvel y Sony deciden hacer eso, depende de ellos ".

Te puede interesar:Marvel: Filtran el posible título de Spider-Man 3

Algunos medios y expertos en cómics aseguran que el trato con Toby Maguire y Andrew Garflied ya es todo un hecho, poniendo como argumento la incorporación de Doctor Strange, el personaje de Benedict Cumberbatch en la próxima película de Spider-Man, que aún no tiene título oficial.