Sony confirma otra trilogía de Spider-Man con Tom Holland en el MCU

Tom Holland aparecerá en tres películas más como Spider-Man en el UCM, según declaraciones de Amy Pascal, la productora designada por Sony para la primera trilogía del arácnido conectada a Marvel.

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, Spider-Man: No Way Home nos traerá el final de la actual trilogía de este querido personaje, y si bien el propio Tom había declarado que no pensaba interpretar a Peter Parker por mucho tiempo, Pascal dio información esperanzadora.

"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel (y tampoco) la última película de Spider-Man", dijo la productora de Sony en entrevista con Fandango. "Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres".

“Esta no es la última de nuestras películas en el MCU… Marvel y Sony seguirán siendo socios”, añadió Pascal.

Tomando las palabras de la ejecutiva de modo literal, Tom Holland sería el primer actor en tener dos trilogías de Spider-Man (o de cualquier otro personaje de Marvel), algo que, en caso de ser bien explotado, podría dejar a los fans aún más enamorados.

Tom Holland como Spider-Man

Mucho se especuló sobre la partida de Tom Holland del UCM tras No Way Home.

El caso de Spider-Man es único en su tipo, pues los derechos de todo su universo, incluidos los villanos, pertenecer a Sony desde hace casi veinte años.

Pero un acuerdo de 2015 entre Sony y Marvel Studios ha permitido que el personaje se integre en la MCU. Sin embargo, ha habido algunas rarezas en el trato, como que Homecoming y Far From Home no están disponibles en Disney + junto con otras películas de MCU.

Hace algunos meses las dos compañías habían anunciado el fin de su acuerdo, dejando a los fanáticos con dudas sobre el destino de Spidey en el MCU. Luego supimos que la separación de Marvel y Sony ocurrió antes de lo que pensábamos, pero ahora se ha confirmado su reconciliación.

Estreno de Spider-Man: No Way Home

No Way Home está a poco más de dos semanas de su estreno en salas.

Las declaraciones de Amy Pascal ocurren al mismo tiempo que la preventa de boletos para Spider-Man No Way Home ha vuelto locos a los fans.

Largas filas se han registrado en varias ciudades de todo México para conseguir una entrada a la función de estreno después de que las páginas de Cinemex y Cinépolis colapsaron y de que ya se venden boletos para No Way Home hasta en 20 mil pesos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.