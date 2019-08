Sonora Santanera ¡EXIGE JUSTICIA! contra reconocida casa productora

De acuerdo a lo que se dio a conocer hace un par de días, la agrupación que posiblemente hayas escuchado en algún momento presentó cargos en contra de Sony Music, esto porque tal parece que ellos están ocupando el término de la Sonora Santanera, de Carlos Colorado; por lo que la viuda reclamó los derechos que le corresponden.

“Ya la ganamos, porque nos asiste toda la razón, es contundente y absolutamente claro que ellos están actuando de una forma irregular, por lo tanto, ya la ganamos; ese día que tuvimos una reunión con ellos, ustedes no tienen la idea de la desesperación de verlos ahí ya, con documentos, con las pruebas, con todo, de verdad, ha sido un enfrentamiento fuerte, pero tenemos el valor que nos da la razón”, destacó la abogada Viviam Quesada.

Son los integrantes de la agrupación los que decidieron arremeter contra Sony Music, para impugnar la segunda versión de dicho nombre; pues les está generando una monetización que por lo menos la Sonora Santanera no ha recibido hasta el momento.

“Ellos van alegrar con todo lo que puedan, van a invertir en los mejores abogados del mundo, pero tendrían que irse a como le hacen los tratados internacionales, por ejemplo, Viena, París y Roma, son convenios mundiales a la marca y la jerarquía de la ley dice que eso está muy por encima incluso de los mismos países, esto es una cuestión de tiempo, que Sony sepa”, concluyó.

La abogada mencinó que están vendiendo una antología de la Sonora Santanera, por 8 discos compactos; mismos que no fueron autorizados en ningún momento por la viuda de Carlos Colorado. Hubo una reunión con los directivos del sello discográfico pero como no se logró llegar a algún tipo de acuerdo se tendrá que enviar una Solucitud de Declaración de Infracción Administrativa en Materia de Propiedad Industrial a Sony Music Intertainment México S.A de C.V. Por lo menos así es como lo dieron a conocer en el portal de información de El Universal.

Me siento satisfecha y orgullosa porque esperemos que se arregle ya prontamente todo, después de mucho tiempo, desde 1994, nosotros no pedimos dinero, pedimos que el nombre sea de nosotros” “Nunca imaginé que iban a venir tantos problemas por el nombre, no porque aún vivía mi esposo y él era el que resolvía todo”, mencionó la viuda de Carlos Colorado.

