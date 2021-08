Sonny Chiba de Kill Bill muere por complicaciones de Covid-19

Sonny Chiba era un famoso actor conocido por haber participado en la primera película de Kill Bill y que ha muerto por complicaciones relacionadas al Covid-19 a los 82 años de edad.

Hay que destacar que era actor japonés de artes marciales que participó en grandes películas de Hollywood como Kill Bill y The Fast and The Furious: Tokyo Drift; pues comenzó su carrera en el cine y la televisión en la década de los 60.

Este actor apareció en varias películas japonesas y algunas populares estadounidenses, en la mayoría de ellas, demostró su habilidad en las artes marciales llegando incluso a coreografiar varias escenas de lucha a lo largo de su carrera.

Sonny Chiba practicó desde siempre las artes marciales

El famoso nació en Sadaho Maeda, en Fukuoka, Japón en 1939, pero se inició en las artes marciales mientras estaba en la Universidad de Ciencias del Deporte de Nippon en 1957, de hecho Masutatsu Mas Oyama fue su maestro.

Chiba interpretó a Oyama en una serie de trilogías llamada ‘Champion of Death’, ‘Karate Bearfighter’ y ‘Karate for Life; para 1994, recibió un cinturón negro de cuarto grado y obtuvo cinturones negros en ninjutsu, shorinji kempo, judo, kendo y goju-ryu karate.

Un dato importante es que cuando comenzó su carrera en la televisión, adoptó el nombre de Shinichi Chiba y sus principales papeles llegaron en los programas de superhéroes japoneses Seven Color Mask.

Sonny Chiba protagonizó su primera película de artes marciales llamada Karate Kiba y en 1974 llegó su fama mundial tras protagonizar Street Fighter, que fue estrenada en Estados Unidos por New Line Cinema con una calificación de X por su violencia.

Uma Truman y Sonny Chiba

Por si fuera poco, Sonny Chiba trabajó al lado del reconocido Quentin Tarantino para su película Kill Bill, protagonizada también por por Uma Thurman; ahí interpretó a Hattori Hanzo, un espadachín retirado dueño de su propio restaurante de sushi.

Cabe destacar que otras películas en las que Sonny Chiba participó fueron: El tren bala, Campeón de la muerte, Los jinetes de la tormenta, Guerreros del karate, Doberman Cop, Samurai de Shogun y GI Samurai.

