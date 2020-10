Sonic the Hedgehog es la cinta de superhéroes más taquillera del 2020 ¿Y Marvel?

Sonic the Hedgehog ha provocado el fin del dominio de Marvel Studios sobre los resultados anuales de taquilla de las películas de superhéroes.

Como se señaló en Reddit, la tabla de Wikipedia de las películas de superhéroes más taquilleras por año revela que Sonic the Hedgehog y su recaudación de taquilla mundial de $ 306.7 millones la convierten en la película de superhéroes más taquillera del 2020.

Sonic the Hedgehog fue estrenada el 14 de febrero del 2020 antes del brote de COVID-19

Es la primera película que no es de Marvel en convertirse en el superhéroe más grande del año desde 2008. El último título que no fue de Marvel en lograr esta hazaña fue The Dark Knight con $ 1.004 mil millones.

¿Cuándo regresa Marvel a la taquilla?

Este logro de Sonic the Hedgehog viene con un asterisco mayor. Específicamente, 2020 es el primer año desde 2009 sin nuevos proyectos de Marvel Studios en la pantalla grande.

Como La Verdad Noticias te informó anteriormente, los proyectos anteriores de MCU programados para su lanzamiento en 2020 como Black Widow y Eternals se retrasaron hasta 2021 luego de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Black Widow y The Eternals serán estrenadas en 2021

Dada la trayectoria de taquilla de las recientes películas del MCU, es dudoso que Sonic hubiera podido mantener su estado como la película de superhéroes más taquillera de 2020 si Black Widow y Eternals se hubieran quedado en sus fechas de lanzamiento iniciales.

Además, Sonic the Hedgehog sigue siendo la película de videojuegos más taquillera hasta la fecha. Su éxito ha llevado a una secuela planificada, que está en proceso y que debutará el 8 de abril de 2022.

Dirigida por Jeff Fowler, Sonic the Hedgehog está protagonizada por Ben Schwartz como Sonic y Jim Carrey como el Dr. Robotnik, con James Marsden, Neal McDonald, Tika Sumpter, Adam Pally y Natasha Rothwell. La película ahora está disponible en Digital HD, Blu-ray y DVD.

¿Qué te parece el logro de Sonic the Hedgehog?, ¿Crees que hubieran mantenido el título de la película más taquillera de superhéroes si Marvel estrenaba sus propias cintas? Dinos que piensas en los comentarios.