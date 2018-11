Son súper fans: The 1975 interpreta "Thank U, next" el nuevo tema de Ariana Grande (VIDEO)

Tras la escandalosa polémica de la muerte de Mac Miller y el fin de su compromiso con el comediante Pete Davidson, la famosa cantante Ariana Grande parece haber dejado atrás la bochornosa etapa, y lo celebró lanzando hace unas semanas su nuevo éxito titulado “Thank U, Next” dirigido a todas sus ex parejas.

Al parecer la canción fue tan exitosa que una famosa agrupación no pudo contener su gusto por esta y le realizó un cover.

¿De quién se trata?

La banda en cuestión es nada más y nada menos que el conjunto británico “The 1975” que se ha posicionado como una de las bandas más exitosas del momento.

El día de ayer The 1975 ofreció un concierto en “BBC Lounge Monday” donde además de deleitar a los presentes con sus éxitos, sorprendieron a todos cuando interpretaron “Thank U, Next” el último hit de la súper estrella pop Ariana Grande.

“Es genial, tiene una gran voz”

Antes de cantar el famoso tema, Healy, el vocalista de la banda expresó sus sentimientos hacían Ariana Grande, elogiando su voz y personalidad, que fueron los factores que lo incitaron a “coverear” su último tema.

Durante la entrevista Healy dijo lo siguiente:

“Ella es la persona con la que veo que más se habla. Y alguien por quien empecé a preocuparme realmente por alguna razón. ¿Sabes a lo que me refiero? Ella ha pasado por un momento difícil y me gusta mucho. Creo que es genial. Y ella tiene una gran voz. Y yo no Así que voy a cantar una de sus canciones.”

Aquí te dejamos un video de la emocionante interpretación: