"Son puras tonterías": Christian Nodal sobre música de Bad Bunny

Nodal critica las canciones de Bad Bunny, lo llama sin talento

No le bastó enemistarse con J Balvin, sino que ahora Christian Nodal habría lanzado una fuerte crítica a Bad Bunny por la letra de sus canciones.

Fiel a su estilo, Nodal protagonzó la portada de la revista 'Rolling Stone', donde además de hablar sobre su carrera, también contó su sentir en la industria.

En concreto señaló las canciones de Bad Bunny y aclaró que hasta para decir estupidices se debe tener talento, algo que sin duda ha generado bastante polémica.

Nodal critica las canciones de Bad Bunny en polémica entrevista

Nodal critica las canciones de Bad Bunny, lo llama sin talento

Nodal tiene claro cómo y de qué maner transmitir mensajes a través de sus canciones y aunque no le desagrada del todo, ha lanzado un fuerte mensaje sobre "Safaera" de Bad Bunny.

"Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo", comentó.

Sobre su música, el intérprete reiteró en el ciclo que cumple con el regional mexicano, indicando que tiene letras increíbles que conectan con el público.

"La música es mágica. Y si te das cuenta, todo es un ciclo. La música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reggaetón es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Y sí, yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías", mencionó.

Te puede interesar: Christian Nodal y Cazzu confirmarían romance tras besarse en público

Christian Nodal para Rollig Stones

Christian Nodal para Rollig Stones

Como previamemte te mencionamos en La Verdad Noticias, el joven cantante se convirtió en el primer representante del regional mexicano en protagonizar la porta de Rolling Stones, una de las revistas más reconocidas de la industria del entretenimiento.

En la publicación el cantante narró varios pasajes de su vida en compañía de su familia en Amor, tatuajes y dos corazones rotos”, nombre del artículo para sus fanáticos.

Incluso Christian Nodal aclaró sus ganas de seguir trabajando en la música y con nuevas canciones en puerta para sus millones de seguidores.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!