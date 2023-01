Son D' Ak rompe el silencio tras presunto plagio musical de Bellakath

Tras llegar a un acuerdo legal, la canción 'Gatita' regresó a la plataforma digitales.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Bellakath era señalada de plagio musical debido a que su tema ‘Gatita’ tenía gran similitud con ‘El Hueso de Mi Perra’, una canción estrenada en 2012 e interpretada por el grupo colombiano Son D’ AK y Little Key.

Estos señalamientos provocaron que el tema fuera retirado momentáneamente de Spotify pero todo volvió a la normalidad luego de que la influencer y cantante iniciará un proceso legal. Ahora, el grupo colombiano se ha pronunciado por primera vez al respecto de este escándalo en entrevista exclusiva para el programa Ventaneando.

No se puede negar que existe un gran parecido entre ambas canciones.

De acuerdo a las declaraciones de la agrupación, ellos considera que el tema ‘El Hueso de Mi Perra’, el cual cuenta con su registro correspondiente ante las autoridades colombianas, tiene una gran similitud con ‘Gatita’, el tema que causó furor en TikTok a finales del 2022.

Denuncian trato déspota por parte de Bellakath

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Son D’ AK reveló que han recibido malos tratos por parte de Bellakath y su equipo legal: “Lamentablemente nos encontramos con la parte legal de ella que no estaba en la misma sintonía, expresándose de manera déspota por decirlo así, con groserías”.

Pese a que ellos tienen toda la intención de resolver el problema de la mejor manera, ella ha perdido la oportunidad de insultarlos: “Nos está diciendo estafadores, extorsionistas… Nosotros no tenemos una mala intención contra ella ni contra su proyecto, contra su música ni contra nada”. La ex integrante de ‘Enamorándonos’ no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Bellakath?

Hoy en día, la cantante goza de gran popularidad en el mundo de la música.

Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, es una cantante de género urbano que en los últimos meses cosechó gran popularidad en las redes sociales gracias al tema ‘Gatita’. Sin embargo, debes de saber que su primer contacto con la fama ocurrió cuando formó parte del hoy extinto programa ‘Enamorándonos’ de TV Azteca.

Fotografías: Redes Sociales