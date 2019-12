Sommer Ray mostró sus INTIMIDADES con elegante vestido de rejilla (FOTOS)

La modelo estadounidense Sommer Ray ha destacado en el mundo de las redes sociales por tener un cuerpo totalmente escultural, que muchos internautas tiene encantando, ya que siempre lo presume con elegantes atuendo que roban suspiros.

Hay que destacar que la bella modelo mantiene su cuerpo lo suficientemente caliente como para seguir utilizando pequeños bikinis durante esta temporada del año, tal como lo demostró en la fotografía más reciente publicada en su cuenta oficial de Instagram.

Sommer Ray, quien no hace muchos dejó sus chichia al descubierto en Instagram, se encarga de sorprender todos los días a sus fieles admiradores al postear imágenes y videos en sus redes sociales algo subido de tono, en donde presume de ardientes poses con la total intención de lucir sus curvas en todo su esplendor.

Sommer Ray mostró sus INTIMIDADES con elegante vestido de rejilla (FOTOS)

Cada mínimo detalle de los looks de la modelo es fundamental para que sus seguidores no se pierdan lo mejor que la modelo tiene para complacerlos, por ello no hay imagen en donde luzca mal, pues al contrario siempre derrocha elegancia y sensualidad.

La nueva pose de Sommer Ray

Es por eso que ya a días de que lleguen las vacaciones se nota que Sommer Ray se ha mostrado bastante relajada y que el humor del que hace gala últimamente, aunque de forma sarcástica, se nota algo más, como recientemente lo ha hecho.

Ahora la modelo estadounidense, se ha atrevido a ser la imagen de una marca de ropa íntima con estampado de melocotones, hemos perdido la cuenta de todos los vídeos que ha compartido con Amanda Cerny ironizando sobre la vida y en ella no ha colgado los leggins, ni los tops.

Sommer Ray mostró sus INTIMIDADES con elegante vestido de rejilla (FOTOS)

Pues ahora la bella Sommer Ray , quien exhibió sus duraznos en Instagram, ahora se ha puesto un vestido de rejilla en en el que ha mostrado sus intimidades por debajo, ya que prácticamente se transparenta todo.

TE PUEDE INTERESAR: Sommer Ray SE LO ENSARTÓ por debajo y ha hecho arder el Instagram (FOTO)

Cabe mencionar que Sommer disfruta de ser halagada en las redes sociales, ya que sabe muy bien que tiene uno de los mejores cuerpos del mundo fitness y que es amado por muchos internautas que cada día le dedican ya sea una reacción o un comentario.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana